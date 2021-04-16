Политика

10:46 16.04.2021

Зеленский: Я не говорю, что мы особенные и главные для США, но очень хотел бы, чтобы так было

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Зеленский: Я не говорю, что мы особенные и главные для США, но очень хотел бы, чтобы так было

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что поддержка Украины со стороны США не изменится из-за смены власти ни в одной из стран.

"Есть отношения между США и Украиной. Так, президенты могут улучшить эти отношения, но общее настроение изменить сложно. Соединенные Штаты хорошо относятся к Украине, поддерживают ее. Каким бы ни был президент США, каким бы ни был президент Украины, такие отношения будут", - заявил Зеленский в интервью французской газете Le Figaro, текст которого опубликован на сайте главы государства в пятницу.

Президент Украины также сказал, что с пониманием отнесся к длительному ожиданию телефонного разговора с новоизбранным президентом США.

"Да, долго. Но ничего, это нормально. Я понимаю, что Соединенные Штаты - большая страна и что у них есть отношения, поддержка или сложности со многими странами. Я не говорю, что мы особенные и самые главные для США, но я очень хотел бы, чтобы так было. Хотя, мне кажется, сейчас в Европейской части мира из-за того, что происходит в Украине, мы очень важны", - подчеркнул он.

Зеленский также уточнил, что Байден лучше понимает специфику отношений с Украиной.

"Президент Байден лучше знает Украину, потому что он бывал в Украине. Он лучше понимает "украинский вопрос", как мне кажется. Но судить надо все равно по результатам. А для результата требуется некоторое время", - объяснил он.

"Когда пройдет время, я обязательно скажу, кто из президентов США лучше для Украины", - добавил президент.

Теги: #сша #зеленский #байден
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