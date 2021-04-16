Зеленский надеется, что Макрон реанимирует "нормандский формат"

Возобновление работы "нормандского формата" во многом зависит от позиции президента Франции Эммануэля Макрона, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому изданию Le Figaro, обнародованном пресс-службой главы государства.

Отвечая на вопрос, мертв ли "нормандский формат", Зеленский выразил уверенность, что именно Макрон может сделать ему "искусственное дыхание".

"Мне кажется, что "нормандский формат" был в коме, потом мы смогли встретиться в конце 2019 года. И действительно я увидел, что у этого формата, если продолжать аллегорию, бьется сердце, появился пульс. Но сейчас мы видим, что со здоровьем формата есть проблемы из-за того, что один орган не хочет работать", - объяснил Зеленский.

"Здесь нужна поддержка, прежде всего господина Макрона, и тогда, будем верить, появится желание у России. Потому что сейчас, что бы там ни говорили Россия или ее представители в Трехсторонней контактной группе в Минске, я точно знаю, что они все блокируют", - подчеркнул он.