Байден заявил о готовности ввести ещё санкции против РФ, если это потребуется

Президент США Джо Байден заявил, что готов ввести ещё санкции против России, если это будет необходимо.

"Если Россия продолжит вмешиваться в нашу демократию, то я готов ввести дальнейшие меры, чтобы ответить. Я - президент и отвечаю за эти вопросы", - сказал он, выступая перед журналистами в Белом доме.

Байден добавил, что "нельзя позволить иностранной державе безнаказанно вмешиваться в наши демократические процессы".

Министерство финансов США в четверг сообщило о внесении в санкционный список 15 граждан РФ и 25 российских компании в ответ за "злонамеренную деятельность" России, в частности, за проведение кибератак, вмешательство в выборы и за ситуацию в Крыму.

Кроме того, власти США в рамках новых санкций против РФ приняли решение выслать из дипломатической миссии РФ в Вашингтоне 10 ее сотрудников, сказано в обнародованном в четверг заявлении Белого дома.

Минфин США также объявил о новых санкциях в отношении российского государственного долга.