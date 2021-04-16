Политика

00:24 16.04.2021

Настало время для деэскалации в отношениях с РФ

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Настало время для деэскалации в отношениях с РФ

Президент США Джо Байден заявил, что настало время для деэскалации в отношениях с Россией, США готовы конструктивно двигаться вперед по пути диалога.

"Сейчас время деэскалации. Дальнейшие действия - это обдуманный диалог и дипломатический процесс. США готовы конструктивно двигаться вперед по этим направлениям", - сказал Байден, выступая в Белом доме.

Ранее представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что цель США - стабильные и предсказуемые отношения с РФ.

В телефонном разговоре во вторник, 13 апреля, Байден предложил Путину в ближайшие месяцы встретиться в третьей стране. Но в четверг власти США в рамках новых санкций против РФ приняли решение выслать 10 сотрудников дипломатической миссии РФ в Вашингтоне, а Минфин США объявил о новых санкциях в отношении российского государственного долга.

Теги: #деэскалация #сша #россия #байден
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