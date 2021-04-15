Политика

20:36 15.04.2021

Польша объявила "персона нон-грата" трех российских дипломатов

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Польша объявила "персона нон-грата" трех российских дипломатов

Польша объявила трех российских дипломатов "персона нон-грата", говорится в заявлении, распространенном в четверг МИД Польши.

"15 апреля 2021 года посол Российской Федерации в Польше был вызван в МИД Польши. Послу была передана дипломатическая нота, информировавшая о признании трех сотрудников посольства Российской Федерации в Варшаве "персона нон-грата". Основанием для этого решения было совершение этими людьми действий, не соответствующих статусу дипломата и вредящих Польше", - отмечается в нем.

"Польша выражает полную солидарность с решениями, предпринятыми Соединенными Штатами 15 апреля 2021 года касательно их политики по отношению к России. Совместно принятые и согласованные союзниками решения являются наиболее правильным ответом на враждебные действия Российской Федерации", - подчеркивается в заявлении.

В четверг власти США объявили о новых санкциях против России. Вашингтон в рамках этих ограничений принял решение выслать из дипломатической миссии РФ в Вашингтоне 10 ее сотрудников. Минфин США объявил о новых санкциях в отношении российского государственного долга.

 

Теги: #россия #польша #дипломаты
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