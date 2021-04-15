Политика

20:12 15.04.2021

Енин обсудил активность РФ у границ Украины и "Северный поток-2" с советником Госдепа США Шолле

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Енин обсудил активность РФ у границ Украины и "Северный поток-2" с советником Госдепа США Шолле

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгения Енина обсудил с советником Госдепартамента США Дереком Шолле масштабное наращивание российского военного присутствия у границ Украины, противодействие реализации российского геополитического проекта "Северный поток-2" и дальнейшее развитие украинско-американского сотрудничества.

Как сообщается на сайте Министерства иностранных дел Украины, телефонный разговор Енина и Шолле состоялся в четверг.

Енин поблагодарил американскую сторону за поддержку Украины в противодействии российской агрессии и отметил важность реакции США на агрессивное поведение РФ, поблагодарив за введение дополнительных санкций.

Стороны отметили, что российский энергетический сектор является основным источником финансовых ресурсов РФ, которые используются для агрессии и операций по дестабилизации ситуации в различных регионах мира, вмешательства в выборы, кибератак. Шолле подчеркнул позицию президента США Джо Байдена о том, что "Северный поток – 2" был невыгодной сделкой для Европы.

Собеседники также обсудили прогресс Украины в проведении структурных реформ. Советник Госдепартамента подчеркнул, что США поддерживают программу внутренних преобразований в Украине и намерены продолжать оказывать необходимую помощь.

Теги: #северный_поток #рф #мид
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