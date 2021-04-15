Политика

20:10 15.04.2021

Зеленский анонсировал разработку законопроекта об ограничении влияния олигархов в Украине

1 мин читать
Зеленский анонсировал разработку законопроекта об ограничении влияния олигархов в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны в четверг заявил об инициативе по разработке законопроекта в отношении олигархов с целью ограничения их влияния на политику и принятие законов в Украине.

"Я предложил Совету национальной безопасности и обороны и Офису президента совместно с Антимонопольным комитетом разработать новый законопроект, а такого у нас в Украине еще было, считаю, что сегодня это один из приоритетов – разработать фундаментальный законопроект про статус олигархов – что будет с такими людьми, какие будут вводиться санкции, как олигархи будут превращаться в бизнесменов", - заявил Зеленский в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, "воздействия олигархов на Украину, на выбор Украины, на экономику Украины, на законы, на Верховную раду допускать больше нельзя".

Теги: #президент #законопроект #олигархи
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:22 14.04.2021
Зеленский подписал законы, ужесточающие ответственность за нарушение требований пожарной и техногенной безопасности

Зеленский подписал законы, ужесточающие ответственность за нарушение требований пожарной и техногенной безопасности

13:35 14.04.2021
Законопроект о ликвидации ОАСК Рада рассмотрит на следующей пленарной неделе – Вениславский

Законопроект о ликвидации ОАСК Рада рассмотрит на следующей пленарной неделе – Вениславский

11:57 14.04.2021
Рада вскоре рассмотрит законопроект о ликвидации ОАСК, но не факт, что на текущей неделе - Качура

Рада вскоре рассмотрит законопроект о ликвидации ОАСК, но не факт, что на текущей неделе - Качура

11:22 14.04.2021
Законопроект о ликвидации ОАСК предполагает создание Киевского городского окружного админсуда

Законопроект о ликвидации ОАСК предполагает создание Киевского городского окружного админсуда

19:16 13.04.2021
Рада приняла в 1-м чтении законопроект о выпуске ОВГЗ на 20 млрд грн для реализации президентской программы "Доступная ипотека"

Рада приняла в 1-м чтении законопроект о выпуске ОВГЗ на 20 млрд грн для реализации президентской программы "Доступная ипотека"

16:02 13.04.2021
В Раде зарегистрирован законопроект Зеленского об изменениях в закон "О судоустройстве и статусе судей"

В Раде зарегистрирован законопроект Зеленского об изменениях в закон "О судоустройстве и статусе судей"

07:04 12.04.2021
Президент Чехии начал передвигаться в инвалидном кресле

Президент Чехии начал передвигаться в инвалидном кресле

06:16 11.04.2021
Байден рассматривает кандидатуру нового директора по России в СНБ США

Байден рассматривает кандидатуру нового директора по России в СНБ США

21:11 10.04.2021
Президент Турции высказался за урегулирование ситуации на Донбассе через диалог

Президент Турции высказался за урегулирование ситуации на Донбассе через диалог

20:49 10.04.2021
Президент Турции отказался признавать присоединение Крыма к России

Президент Турции отказался признавать присоединение Крыма к России

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Предложение Байдена провести саммит с Путиным остается в силе и после санкций - Белый дом

Польша объявила "персона нон-грата" трех российских дипломатов

МИД Великобритании и Польши вызвали российских послов из-за действий России, в том числе на границе с Украиной

Макрон, Меркель и Зеленский обсудят в пятницу тему концентрации российских войск у границ с Украиной

Председатель Евросовета: ЕС безоговорочно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Предложение Байдена провести саммит с Путиным остается в силе и после санкций - Белый дом

Польша объявила "персона нон-грата" трех российских дипломатов

Енин обсудил активность РФ у границ Украины и "Северный поток-2" с советником Госдепа США Шолле

МИД Великобритании и Польши вызвали российских послов из-за действий России, в том числе на границе с Украиной

Макрон, Меркель и Зеленский обсудят в пятницу тему концентрации российских войск у границ с Украиной

Председатель Евросовета: ЕС безоговорочно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины

Послы G7 приветствуют инициативу Зеленского по ликвидации ОАСК

Украина приветствует новые санкции США против РФ за оккупацию Крыма – Кулеба

"Евросолидарность" собрала достаточно подписей для внеочередного заседания Рады по ситуации с Covid-19

ЕС поддержал санкции США против РФ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА