Макрон, Меркель и Зеленский обсудят в пятницу тему концентрации российских войск у границ с Украиной

Президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Ангела Меркель в пятницу обсудят тему концентрации Россией войск близ российско-украинской границы, сообщают французские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец.

Так, газета "Фигаро" пишет, что лидеры трех стран "проведут видеоконференцию, чтобы обсудить риск эскалации напряженности, вызванный концентрацией российских войск у границы с Украиной".

"Господин Зеленский проведет обед с президентом Макроном, и у них затем состоится видеоконференция с госпожой Меркель", - пояснили в Елисейском дворце.

Ранее сообщалось, что в пятницу Зеленский проведет переговоры с Макроном в Париже.