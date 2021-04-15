Председатель Евросовета: ЕС безоговорочно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины

Председатель Европейского совета Шарль Мишель по итогам телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским и генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом повторно заявил о безоговорочной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины

"Сегодня во время телефонных разговоров с президентом Владимиром Зеленским и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом мы с глубоким беспокойством обсудили наращивание российского военного присутствия у границ Украины. Европейский Союз единодушен и непреклонен в своей безоговорочной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины", - сообщается на Фэйсбук-странице представительства ЕС в Украине.