Политика

18:10 15.04.2021

Председатель Евросовета: ЕС безоговорочно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины

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Председатель Евросовета: ЕС безоговорочно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины

Председатель Европейского совета Шарль Мишель по итогам телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским и генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом повторно заявил о безоговорочной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины

"Сегодня во время телефонных разговоров с президентом Владимиром Зеленским и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом мы с глубоким беспокойством обсудили наращивание российского военного присутствия у границ Украины. Европейский Союз единодушен и непреклонен в своей безоговорочной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины", - сообщается на Фэйсбук-странице представительства ЕС в Украине.

 

Теги: #шарль_мишель #ес #украина
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