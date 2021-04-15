Украина приветствует новые санкции США против РФ за оккупацию Крыма – Кулеба

Украина поддерживает введение США новых санкций к РФ за ее действия в Крыму и вмешательство в американские выборы, отмечает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Украина приветствует новый пакет санкций США, который усиливает ответственность Кремля за оккупацию Крыма и масштабные нарушения прав человека на полуострове. Мы также поддерживаем реакцию США на злонамеренное вмешательство РФ в дела других стран, в частности в выборы в США. Демократия нуждается в защите", - написал Кулеба в Twitter в четверг.