Политика

17:53 15.04.2021

Украина приветствует новые санкции США против РФ за оккупацию Крыма – Кулеба

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Украина приветствует новые санкции США против РФ за оккупацию Крыма – Кулеба

Украина поддерживает введение США новых санкций к РФ за ее действия в Крыму и вмешательство в американские выборы, отмечает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Украина приветствует новый пакет санкций США, который усиливает ответственность Кремля за оккупацию Крыма и масштабные нарушения прав человека на полуострове. Мы также поддерживаем реакцию США на злонамеренное вмешательство РФ в дела других стран, в частности в выборы в США. Демократия нуждается в защите", - написал Кулеба в Twitter в четверг.

 

Теги: #рф #кулеба #санкции #мид
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