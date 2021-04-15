"Евросолидарность" собрала достаточно подписей для внеочередного заседания Рады по ситуации с Covid-19

"Европейская солидарность" собрала 150 подписей народных депутатов для проведения внеочередного заседания по ситуации, связанной с пандемией и противодействием эпидемии Covid-19, сообщила сопредседатель фракции Ирина Геращенко.

"Мы благодарны каждому народному депутату, который подписался под инициативой "Европейской солидарности" о проведении внеочередного заседания, посвящённого пандемии. Среди этих 150 подписей нет только подписей монобольшинства", - сказала Геращенко на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады в четверг.

Согласно регламенту парламента, после того, как инициативу о проведении внеочередного заседания письменно поддержали 150 народных депутатов, спикер Верховной Рады должен в течение трёх дней подписать распоряжение о его созыве.