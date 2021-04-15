ЕС поддержал санкции США против РФ

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в заявлении от имени Евросоюза выразил солидарность с США по поводу российской, как считают в Вашингтоне, кибероперации SolarWinds.

"Европейский союз и его государства-члены выражают солидарность с Соединенными Штатами в отношении последствий злонамеренных кибер-действий, в частности кибероперации SolarWinds, которая, по оценке США, была проведена Российской Федерацией", - говорится в документе, опубликованном в Брюсселе в четверг.

По словам Борреля, эта операция "затронула правительства и бизнес по всему миру, в том числе в государствах-членах ЕС".

"Мы разделяем обеспокоенность наших партнеров по поводу увеличения числа злонамеренных кибер-действий и, в частности, встревожены недавним увеличением активности, затрагивающей безопасность и целостность продуктов и услуг информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), которые могут иметь системные последствия и наносят значительный ущерб нашему обществу, безопасности и экономике", - сказано в заявлении.

В нем отмечается, что "злонамеренное использование ИКТ подрывает те преимущества, которые интернет и ИКТ предоставляют обществу в целом, и демонстрирует готовность некоторых субъектов подвергать риску международную безопасность и стабильность".

"Все участники должны воздерживаться от безответственного и дестабилизирующего поведения в киберпространстве. Мы продолжим расследование злонамеренных действий в киберпространстве с целью надежных, совместных и скоординированных шагов по предотвращению, сдерживанию и реагированию на такое злонамеренное поведение в киберпространстве, в том числе путем тесного сотрудничества с нашими международными партнерами", - заявил глава дипломатии ЕС.

В его коммюнике содержится призыв ко всем государствам содействовать и играть конструктивную роль в проводимых расследованиях, а также принимать соответствующие меры для обеспечения безопасности и целостности продуктов и услуг ИКТ и их поставок.

Боррель сообщил, что Европейский союз и его государства-члены продолжают работать над созданием "программы действий по развитию ответственного поведения государства в киберпространстве". Эта работа ведется в рамках ООН.

Европейский союз и его государства-члены, говорится в заявлении главы европейской дипломатии, "по-прежнему твердо привержены и полны решимости в солидарности со своими международными партнерами в продвижении глобального, открытого, стабильного и безопасного киберпространства с соблюдением прав человека, основных свобод, демократических ценностей и принципов и верховенства права".

США в четверг внесли шесть российских технологических компаний в "черный список" за поддержку киберпрограмм разведывательных служб России, сообщил Белый дом.

"Мы продолжим привлекать Россию к ответственности любой возможной политикой и полномочиями за злонамеренные действия в киберпространстве, такие как атака на SolarWinds", - заявили в Вашингтоне.