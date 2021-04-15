Политика

17:02 15.04.2021

ЕС поддержал санкции США против РФ

2 мин читать
ЕС поддержал санкции США против РФ

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в заявлении от имени Евросоюза выразил солидарность с США по поводу российской, как считают в Вашингтоне, кибероперации SolarWinds.

"Европейский союз и его государства-члены выражают солидарность с Соединенными Штатами в отношении последствий злонамеренных кибер-действий, в частности кибероперации SolarWinds, которая, по оценке США, была проведена Российской Федерацией", - говорится в документе, опубликованном в Брюсселе в четверг.

По словам Борреля, эта операция "затронула правительства и бизнес по всему миру, в том числе в государствах-членах ЕС".

"Мы разделяем обеспокоенность наших партнеров по поводу увеличения числа злонамеренных кибер-действий и, в частности, встревожены недавним увеличением активности, затрагивающей безопасность и целостность продуктов и услуг информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), которые могут иметь системные последствия и наносят значительный ущерб нашему обществу, безопасности и экономике", - сказано в заявлении.

В нем отмечается, что "злонамеренное использование ИКТ подрывает те преимущества, которые интернет и ИКТ предоставляют обществу в целом, и демонстрирует готовность некоторых субъектов подвергать риску международную безопасность и стабильность".

"Все участники должны воздерживаться от безответственного и дестабилизирующего поведения в киберпространстве. Мы продолжим расследование злонамеренных действий в киберпространстве с целью надежных, совместных и скоординированных шагов по предотвращению, сдерживанию и реагированию на такое злонамеренное поведение в киберпространстве, в том числе путем тесного сотрудничества с нашими международными партнерами", - заявил глава дипломатии ЕС.

В его коммюнике содержится призыв ко всем государствам содействовать и играть конструктивную роль в проводимых расследованиях, а также принимать соответствующие меры для обеспечения безопасности и целостности продуктов и услуг ИКТ и их поставок.

Боррель сообщил, что Европейский союз и его государства-члены продолжают работать над созданием "программы действий по развитию ответственного поведения государства в киберпространстве". Эта работа ведется в рамках ООН.

Европейский союз и его государства-члены, говорится в заявлении главы европейской дипломатии, "по-прежнему твердо привержены и полны решимости в солидарности со своими международными партнерами в продвижении глобального, открытого, стабильного и безопасного киберпространства с соблюдением прав человека, основных свобод, демократических ценностей и принципов и верховенства права".

США в четверг внесли шесть российских технологических компаний в "черный список" за поддержку киберпрограмм разведывательных служб России, сообщил Белый дом.

"Мы продолжим привлекать Россию к ответственности любой возможной политикой и полномочиями за злонамеренные действия в киберпространстве, такие как атака на SolarWinds", - заявили в Вашингтоне.

Теги: #ес #санкции #агресия_рф #боррель
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:54 15.04.2021
Послы G7 приветствуют инициативу Зеленского по ликвидации ОАСК

Послы G7 приветствуют инициативу Зеленского по ликвидации ОАСК

17:53 15.04.2021
Украина приветствует новые санкции США против РФ за оккупацию Крыма – Кулеба

Украина приветствует новые санкции США против РФ за оккупацию Крыма – Кулеба

17:30 15.04.2021
Вашингтон ввел санкции против 25 российских компаний и 15 граждан РФ

Вашингтон ввел санкции против 25 российских компаний и 15 граждан РФ

17:26 15.04.2021
Байден заявил, что ряд действий РФ представляют угрозу для безопасности США - письмо президента Конгрессу

Байден заявил, что ряд действий РФ представляют угрозу для безопасности США - письмо президента Конгрессу

15:58 15.04.2021
В НАТО поддержали антироссийские шаги США "в ответ на дестабилизирующую деятельность" РФ

В НАТО поддержали антироссийские шаги США "в ответ на дестабилизирующую деятельность" РФ

15:53 15.04.2021
В Раду пока не поступали предложения от президента или правительства относительно законопроекта о расширении списка лиц, против которых можно вводить санкции – Разумков

В Раду пока не поступали предложения от президента или правительства относительно законопроекта о расширении списка лиц, против которых можно вводить санкции – Разумков

15:50 15.04.2021
ЕС тверд и един в безоговорочной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины - председатель Евросовета

ЕС тверд и един в безоговорочной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины - председатель Евросовета

15:42 15.04.2021
США запретили своим банкам участвовать в первичных размещениях рублевого госдолга РФ с 14 июня

США запретили своим банкам участвовать в первичных размещениях рублевого госдолга РФ с 14 июня

15:38 15.04.2021
Минфин США внес в "черный список" 6 российских IT-компаний, поддерживавших киберактивность разведки РФ - Белый дом

Минфин США внес в "черный список" 6 российских IT-компаний, поддерживавших киберактивность разведки РФ - Белый дом

15:26 15.04.2021
США объявили о новых санкциях против 32 юрлиц и физлиц из РФ за вмешательство в выборы

США объявили о новых санкциях против 32 юрлиц и физлиц из РФ за вмешательство в выборы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Послы G7 приветствуют инициативу Зеленского по ликвидации ОАСК

Рада намерена усовершенствовать процедуру деятельности КС

Рада в первом чтении одобрила законопроект о лишении свободы за недостоверное декларирование

Главы МИД Эстонии, Латвии, Литвы и Украины призвали РФ прекратить провокации вблизи границы и в Крыму

ЕС тверд и един в безоговорочной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины - председатель Евросовета

ПОСЛЕДНЕЕ

"Евросолидарность" собрала достаточно подписей для внеочередного заседания Рады по ситуации с Covid-19

В "Голосе" призывают Зеленского обнародовать план действий в связи с эскалацией ситуации на Донбассе и у границ Украины

Рада намерена усовершенствовать процедуру деятельности КС

Рада в первом чтении одобрила законопроект о лишении свободы за недостоверное декларирование

Главы МИД Эстонии, Латвии, Литвы и Украины призвали РФ прекратить провокации вблизи границы и в Крыму

КС Молдовы нашел основания для роспуска парламента

Зеленский согласен с Зурабишвили: Украина и Грузия должны получить ПДЧ и поддержку вступления в ЕС

Меркель присоединится к переговорам Макрона и Зеленского по видеосвязи - СМИ

Министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии заверили Украину в поддержке на пути реформ и интеграции в ЕС и НАТО

"Слуга народа" поддержит законопроект №4644-д об упрощенном растаможивании автомобилей на еврономерах - Гетманцев

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА