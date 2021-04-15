Политика

16:59 15.04.2021

В "Голосе" призывают Зеленского обнародовать план действий в связи с эскалацией ситуации на Донбассе и у границ Украины

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В "Голосе" призывают Зеленского обнародовать план действий в связи с эскалацией ситуации на Донбассе и у границ Украины

Народный депутат Соломия Бобровская (фракция "Голос") призвала президента Украины Владимира Зеленского обнародовать план действий в связи с эскалацией на фронте востоке страны и сосредоточением российских вооружённых сил и военной техники у границ Украины.

"Я очень прошу президента, как верховного главнокомандующего, записать обращение и сказать четко украинцам, каков план действий, план действий по экономике, план действий для всех глав областных, районных государственных администраций,... что делать главам объединенных громад, начиная от Сартаны Донецкой области, заканчивая Станицей Луганской и Счастьем", - сказала Бобровская с трибуны Верховной Рады на внеочередном пленарном заседании в четверг.

По словам Бобровской, в России сегодня готовят госпитали и бомбоубежища.

"Готовы ли они у нас? " - задала народный депутат риторический вопрос.

"Давайте вместе готовится. Это не о политике, это о реальной угрозе, которая может быть",- подчеркнула Бобровская.

Она также высказала недоумение, что парламент не поднимает вопрос о денонсации Керченского соглашения, которое фактически сегодня превратило Азовское море в "озеро Российской Федерации".

Теги: #зеленский #эскалация #голос
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