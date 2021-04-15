Главы МИД Эстонии, Латвии, Литвы и Украины призвали РФ прекратить провокации вблизи границы и в Крыму

Министры иностранных дел Эстонии, Латвии, Литвы и Украины призвали РФ прекратить свои провокации и продемонстрировав прозрачность в соответствии с механизмом снижения рисков согласно Венскому документу и с соблюдением принципов и обязательств ОБСЕ.

"Мы выражаем сожаление по поводу продолжающегося российского военного наращивания и концентрации вооруженных сил в непосредственной близости к украинским границам и на оккупированном и незаконно аннексированном Крымском полуострове", - говорится в совместном заявлении министров по результатам их визита в Украину в четверг.

Они выразили свою неизменную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

"Мы также поддерживаем ее устремления к европейскому и евроатлантическому членствам, как это было заявлено в декларации Бухарестского саммита НАТО, и призываем Украину продолжать необходимые реформы для достижения этой цели", - говорится в заявлении глав МИД.

Также министры приветствовали непоколебимую преданность Украины политическому решению конфликта.

"Мы обязуемся развивать и усиливать наше двустороннее и многостороннее сотрудничество в сфере безопасности и обороны, обмениваться информацией, противодействовать агрессивной пропаганде и дезинформации, гибридным угрозам и координировать усилия для решения общих вызовов в сфере энергетической безопасности", - подчеркивается в заявлении глав МИД Эстонии, Латвии, Литвы и Украины.