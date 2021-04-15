Политика

16:19 15.04.2021

Главы МИД Эстонии, Латвии, Литвы и Украины призвали РФ прекратить провокации вблизи границы и в Крыму

1 мин читать
Главы МИД Эстонии, Латвии, Литвы и Украины призвали РФ прекратить провокации вблизи границы и в Крыму

Министры иностранных дел Эстонии, Латвии, Литвы и Украины призвали РФ прекратить свои провокации и продемонстрировав прозрачность в соответствии с механизмом снижения рисков согласно Венскому документу и с соблюдением принципов и обязательств ОБСЕ.

"Мы выражаем сожаление по поводу продолжающегося российского военного наращивания и концентрации вооруженных сил в непосредственной близости к украинским границам и на оккупированном и незаконно аннексированном Крымском полуострове", - говорится в совместном заявлении министров по результатам их визита в Украину в четверг.

Они выразили свою неизменную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

"Мы также поддерживаем ее устремления к европейскому и евроатлантическому членствам, как это было заявлено в декларации Бухарестского саммита НАТО, и призываем Украину продолжать необходимые реформы для достижения этой цели", - говорится в заявлении глав МИД.

Также министры приветствовали непоколебимую преданность Украины политическому решению конфликта.

"Мы обязуемся развивать и усиливать наше двустороннее и многостороннее сотрудничество в сфере безопасности и обороны, обмениваться информацией, противодействовать агрессивной пропаганде и дезинформации, гибридным угрозам и координировать усилия для решения общих вызовов в сфере энергетической безопасности", - подчеркивается в заявлении глав МИД Эстонии, Латвии, Литвы и Украины.

Теги: #заявление #агрессия_рф #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:53 15.04.2021
Украина приветствует новые санкции США против РФ за оккупацию Крыма – Кулеба

Украина приветствует новые санкции США против РФ за оккупацию Крыма – Кулеба

17:47 15.04.2021
МИД Украины протестует в связи с ограничением РФ свободы судоходства в Черном море

МИД Украины протестует в связи с ограничением РФ свободы судоходства в Черном море

14:44 15.04.2021
Эскалация со стороны РФ снизила спрос нерезидентов на ОВГЗ и увеличила на валюту, резервов НБУ достаточно - Нацбанк

Эскалация со стороны РФ снизила спрос нерезидентов на ОВГЗ и увеличила на валюту, резервов НБУ достаточно - Нацбанк

13:36 15.04.2021
Зеленский проинформировал президента Финляндии об обострении ситуации на Донбассе и концентрацию войск РФ на границе с Украиной

Зеленский проинформировал президента Финляндии об обострении ситуации на Донбассе и концентрацию войск РФ на границе с Украиной

12:39 15.04.2021
Кулеба: Важно дать России четко понять, что последствия в случае военных авантюр с ее стороны будут очень болезненными

Кулеба: Важно дать России четко понять, что последствия в случае военных авантюр с ее стороны будут очень болезненными

12:18 15.04.2021
Помощь Запада перед лицом агрессии РФ может включать введение санкций или усиление обороноспособности Украины - Кулеба

Помощь Запада перед лицом агрессии РФ может включать введение санкций или усиление обороноспособности Украины - Кулеба

11:06 15.04.2021
В МИД Франции не считают серьезной перспективу вступления Украины в ЕС

В МИД Франции не считают серьезной перспективу вступления Украины в ЕС

10:36 15.04.2021
Гройсман призвал Меркель, Байдена и Макрона лично приехать в Украину и вместе показать реальное сопротивление российской агрессии

Гройсман призвал Меркель, Байдена и Макрона лично приехать в Украину и вместе показать реальное сопротивление российской агрессии

10:00 15.04.2021
Украинский дипломат призвал Запад помочь Украине в борьбе с эскалацией со стороны РФ

Украинский дипломат призвал Запад помочь Украине в борьбе с эскалацией со стороны РФ

20:34 13.04.2021
Кулеба и Блинкен обсудили шаги для сдерживания агрессивных действий России

Кулеба и Блинкен обсудили шаги для сдерживания агрессивных действий России

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Послы G7 приветствуют инициативу Зеленского по ликвидации ОАСК

ЕС поддержал санкции США против РФ

Рада намерена усовершенствовать процедуру деятельности КС

Рада в первом чтении одобрила законопроект о лишении свободы за недостоверное декларирование

ЕС тверд и един в безоговорочной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины - председатель Евросовета

ПОСЛЕДНЕЕ

Послы G7 приветствуют инициативу Зеленского по ликвидации ОАСК

"Евросолидарность" собрала достаточно подписей для внеочередного заседания Рады по ситуации с Covid-19

ЕС поддержал санкции США против РФ

В "Голосе" призывают Зеленского обнародовать план действий в связи с эскалацией ситуации на Донбассе и у границ Украины

Рада намерена усовершенствовать процедуру деятельности КС

Рада в первом чтении одобрила законопроект о лишении свободы за недостоверное декларирование

ЕС тверд и един в безоговорочной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины - председатель Евросовета

КС Молдовы нашел основания для роспуска парламента

Зеленский согласен с Зурабишвили: Украина и Грузия должны получить ПДЧ и поддержку вступления в ЕС

Меркель присоединится к переговорам Макрона и Зеленского по видеосвязи - СМИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА