Политика

15:04 15.04.2021

Зеленский согласен с Зурабишвили: Украина и Грузия должны получить ПДЧ и поддержку вступления в ЕС

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Зеленский согласен с Зурабишвили: Украина и Грузия должны получить ПДЧ и поддержку вступления в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал позицию президента Грузии Саломе Зурабишвили относительно получения Украиной и Грузией конкретных предложений по получению Плана действий по членству в НАТО и вступления в Европейский Союз.

"Полностью согласен с Саломе Зурабишвиле, что настал момент конкретных предложений относительно получения Украиной и Грузией ПДЧ в НАТО и плана вступления в Европейский Союз. Консолидация усилий и солидарность сегодня очень важны. У Украины и Грузии есть историческое понимание и взаимная поддержка в вопросах мира", - написал Зеленский в своем Твиттер.

Как сообщает пресс-служба президента, Зеленский также обсудил с президентом Грузии эскалацию ситуации безопасности на Донбассе и выразил благодарность Грузии и лично Саломе Зурабишвили за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Собеседники обменялись мнениями по актуальной ситуации безопасности в регионе Черного моря, в частности, в контексте временной незаконной оккупации Крымского полуострова.

Кроме того, Зеленский ознакомил Зурабишвили с инициативой "Крымская платформа", в также выразил надежду на личное участие президента Грузии на саммите в августе текущего года.

 

Теги: #грузия #зеленский #нато
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