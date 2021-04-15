Политика

13:11 15.04.2021

Министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии заверили Украину в поддержке на пути реформ и интеграции в ЕС и НАТО

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Министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии заверили Украину в поддержке на пути реформ и интеграции в ЕС и НАТО

Министры иностранных дел Литвы, Латвии, Эстонии Габриэлюс Ландсбергис, Эдгарс Ринкевичс и Ева-Мария Лийметс заверили Украину в поддержке на пути реформ и ее интеграции в ЕС и НАТО.

"Мы поддерживаем реформы. Мы поддерживаем приближение Украины к ЕС и НАТО. Мы стоим рядом с вами, мы солидарны для того, чтобы обеспечить все, что вам необходимо в будущем и для того, чтобы продвинуть вас вперед в ваших стремлениях", - сказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис на совместной пресс-конференции с министрами иностранных дел Украины, Латвии и Эстонии в Киеве в четверг.

Министр иностранных дел Эстонии Ева-Мария Лийметс обратила внимание на то, что Украина должна реализовывать свои реформы в чрезвычайно сложных условиях угрозы войны и агрессии на ее границах.

"Но реформы надо продолжать, и Эстония будет предоставлять поддержку Украине. Мы продолжаем сотрудничество в разных сферах, например в децентрализации, развитии электронных услуг, надлежащего управления, предоставлении дополнительных возможностей для внутренне перемещенных лиц, а также в сфере обороны и безопасности", - рассказала она.

В свою очередь министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заверил, что Латвия полностью готова поддержать украинские шаги на пути к европейской и евроатлантической интеграции.

Теги: #украина #нато #балтия
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