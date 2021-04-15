Политика

12:39 15.04.2021

"Слуга народа" поддержит законопроект №4644-д об упрощенном растаможивании автомобилей на еврономерах - Гетманцев

1 мин читать
"Слуга народа" поддержит законопроект №4644-д об упрощенном растаможивании автомобилей на еврономерах - Гетманцев

Фракция "Слуга народа" поддержит законопроект №4644-д "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины о временном упрощении таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины", заявляет глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Я понимаю важность этого законопроекта, понимаю его комплексность, я буду, безусловно, поддерживать этот закон, и фракция тоже его поддержит", - сказал Гетманцев журналистам в четверг в Киеве.

Народный депутат уточнил, что решив поддержать данный законопроект, пошел "на трудный для него компромисс", несмотря на то, что "выступал против каких-либо компромиссов с евробляхерами".

По словам народного депутата, пришлось пойти на такой компромисс, чтобы предоставить последнюю возможность людям растаможить автомобили на еврономерах, которые они ввезли в Украину до 2021 года.

Теги: #авто #еврономера #гетманцев #слуга_народа
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:09 15.04.2021
Вирастюк честно выиграл довыборы в парламент на 87-м округе – Корниенко

Вирастюк честно выиграл довыборы в парламент на 87-м округе – Корниенко

19:37 14.04.2021
Спрос на ОВГЗ упал из-за войск РФ, Зеленский активизировал получение финпомощи МВФ – глава комитета Рады

Спрос на ОВГЗ упал из-за войск РФ, Зеленский активизировал получение финпомощи МВФ – глава комитета Рады

15:20 13.04.2021
Законопроектом о ликвидации ОАСК президент показал свою последовательность в борьбе с коррупцией, считает Вениславский

Законопроектом о ликвидации ОАСК президент показал свою последовательность в борьбе с коррупцией, считает Вениславский

11:46 13.04.2021
В "Слуге народа" считают нецелесообразным проведение внеочередного "закрытого" пленарного заседания Рады

В "Слуге народа" считают нецелесообразным проведение внеочередного "закрытого" пленарного заседания Рады

11:23 13.04.2021
Рада планирует ввести штрафы за нарушение самоизоляции – Гетманцев

Рада планирует ввести штрафы за нарушение самоизоляции – Гетманцев

11:56 12.04.2021
"Слуга народа" предлагает заслушать 16 апреля Степанова

"Слуга народа" предлагает заслушать 16 апреля Степанова

12:08 09.04.2021
Перерабатывающая отрасль несет шокирующие убытки после снижения НДС на часть с/х сырья до 14% - Гетманцев

Перерабатывающая отрасль несет шокирующие убытки после снижения НДС на часть с/х сырья до 14% - Гетманцев

20:50 06.04.2021
Регистрации подержанных иномарок в Украине в I кв. выросли на 10%

Регистрации подержанных иномарок в Украине в I кв. выросли на 10%

12:16 05.04.2021
Тимошенко назвала три условия для создания коалиции со "Слугой народа"

Тимошенко назвала три условия для создания коалиции со "Слугой народа"

11:50 05.04.2021
Представители "Слуги народа" из комитета по нацбезопасности и председатель комитета Конгресса США обсудили возможность расширения военной поддержки Украине

Представители "Слуги народа" из комитета по нацбезопасности и председатель комитета Конгресса США обсудили возможность расширения военной поддержки Украине

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Киев будет нарабатывать определенные опции в ответ на попытки давления РФ через международных партнёров относительно водоснабжения Крыма – Мезенцева

Анкара сохраняет нейтралитет в вопросе отношений Москвы и Киева - Чавушоглу

В МИД Франции не считают серьезной перспективу вступления Украины в ЕС

"Слуга народа" поддержит принятие законопроекта о ликвидации ОАСК – Арахамия

Разумков созывает внеочередное пленарное заседание Рады на 15 апреля

ПОСЛЕДНЕЕ

Рейтинг доверия к Кличко среди киевлян выше, чем к Зеленскому – опрос "Рейтинга"

Киев будет нарабатывать определенные опции в ответ на попытки давления РФ через международных партнёров относительно водоснабжения Крыма – Мезенцева

Анкара сохраняет нейтралитет в вопросе отношений Москвы и Киева - Чавушоглу

В МИД Франции не считают серьезной перспективу вступления Украины в ЕС

Украинская делегация в ПАСЕ в случае проведения дебатов по Навальному должна поднять вопрос о нарушении прав человека в Крыму и на Донбассе – Мезенцева

Гройсман призвал Меркель, Байдена и Макрона лично приехать в Украину и вместе показать реальное сопротивление российской агрессии

Украинский дипломат призвал Запад помочь Украине в борьбе с эскалацией со стороны РФ

"Слуга народа" поддержит принятие законопроекта о ликвидации ОАСК – Арахамия

Польша требует от Брюсселя ввести новые санкции против РФ из-за эскалации на украинско-российской границе – журналист

Разумков созывает внеочередное пленарное заседание Рады на 15 апреля

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА