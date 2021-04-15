Рейтинг доверия к Кличко среди киевлян выше, чем к Зеленскому – опрос "Рейтинга"

Более 50% жителей Киева доверяют действующему мэру столицы Виталию Кличко, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 10-11 апреля.

По данным исследования, мэру Киеву Виталию Кличко доверяют 56% опрошенных киевлян, не доверяют - 43%, президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 43%, не доверяют - 54%.

Экс-премьеру Владимиру Гройсману доверяют 34%, не доверят - 54%, пятому президенту Украины, лидеру "Евросолидарности" Петру Порошенко доверяют 33%, не доверяют - 64%, председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют - 33%, не доверяют - 38%, не знают его - 25%.

В свою очередь лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко доверяет 21%, не доверяют – 77%, лидеру партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрию Бойко доверяют 15%, не доверяют - 66%, не знают его - 16%, действующему премьер-министру Денису Шмыгалю доверяют 14%, не доверяют - 48%, не знают его - 24%.

Опрос проводился методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing --телефонное интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Аудитория: жители Киева в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 1200 респондентов.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%