Политика

11:30 15.04.2021

Рейтинг доверия к Кличко среди киевлян выше, чем к Зеленскому – опрос "Рейтинга"

1 мин читать
Рейтинг доверия к Кличко среди киевлян выше, чем к Зеленскому – опрос "Рейтинга"

Более 50% жителей Киева доверяют действующему мэру столицы Виталию Кличко, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 10-11 апреля.

По данным исследования, мэру Киеву Виталию Кличко доверяют 56% опрошенных киевлян, не доверяют - 43%, президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 43%, не доверяют - 54%.

Экс-премьеру Владимиру Гройсману доверяют 34%, не доверят - 54%, пятому президенту Украины, лидеру "Евросолидарности" Петру Порошенко доверяют 33%, не доверяют - 64%, председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют - 33%, не доверяют - 38%, не знают его - 25%.

В свою очередь лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко доверяет 21%, не доверяют – 77%, лидеру партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрию Бойко доверяют 15%, не доверяют - 66%, не знают его - 16%, действующему премьер-министру Денису Шмыгалю доверяют 14%, не доверяют - 48%, не знают его - 24%.

Опрос проводился методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing --телефонное интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Аудитория: жители Киева в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 1200 респондентов.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%

Теги: #киев #зеленский #кличко #рейтинг
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:05 15.04.2021
Ключевыми проблемами в стране украинцы считают войну на Донбассе, безработицу и пандемию COVID-19 –опрос Рейтинга"

Ключевыми проблемами в стране украинцы считают войну на Донбассе, безработицу и пандемию COVID-19 –опрос Рейтинга"

10:43 15.04.2021
Около 50% жителей Киева хотят вакцинироваться от COVID-19 - опрос

Около 50% жителей Киева хотят вакцинироваться от COVID-19 - опрос

10:41 15.04.2021
Зеленский с супругой осуществит рабочий визит во Францию 16 апреля – пресс-служба президента

Зеленский с супругой осуществит рабочий визит во Францию 16 апреля – пресс-служба президента

10:30 15.04.2021
В Киеве за сутки 1625 новых больных COVID-19 и 51 жертва - мэр

В Киеве за сутки 1625 новых больных COVID-19 и 51 жертва - мэр

18:15 14.04.2021
В Минздраве положительно оценили решение Кличко продлить локдаун в Киеве

В Минздраве положительно оценили решение Кличко продлить локдаун в Киеве

17:16 14.04.2021
Зеленский обсудил развитие "зеленой" металлургии с Лакшми Митталом

Зеленский обсудил развитие "зеленой" металлургии с Лакшми Митталом

13:06 14.04.2021
Зеленский пригласил премьера Японии в Украину на День Независимости и на саммит Крымской платформы

Зеленский пригласил премьера Японии в Украину на День Независимости и на саммит Крымской платформы

12:54 14.04.2021
Кличко призвал украинцев к единству в условиях угрозы со стороны России

Кличко призвал украинцев к единству в условиях угрозы со стороны России

12:46 14.04.2021
В Киеве за сутки выявлено 1457 случаев COVID-19

В Киеве за сутки выявлено 1457 случаев COVID-19

12:29 14.04.2021
Суровый карантин в Киеве продлен до 30 апреля

Суровый карантин в Киеве продлен до 30 апреля

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Киев будет нарабатывать определенные опции в ответ на попытки давления РФ через международных партнёров относительно водоснабжения Крыма – Мезенцева

Анкара сохраняет нейтралитет в вопросе отношений Москвы и Киева - Чавушоглу

В МИД Франции не считают серьезной перспективу вступления Украины в ЕС

"Слуга народа" поддержит принятие законопроекта о ликвидации ОАСК – Арахамия

Разумков созывает внеочередное пленарное заседание Рады на 15 апреля

ПОСЛЕДНЕЕ

"Слуга народа" поддержит законопроект №4644-д об упрощенном растаможивании автомобилей на еврономерах - Гетманцев

Киев будет нарабатывать определенные опции в ответ на попытки давления РФ через международных партнёров относительно водоснабжения Крыма – Мезенцева

Анкара сохраняет нейтралитет в вопросе отношений Москвы и Киева - Чавушоглу

Вирастюк честно выиграл довыборы в парламент на 87-м округе – Корниенко

В МИД Франции не считают серьезной перспективу вступления Украины в ЕС

Украинская делегация в ПАСЕ в случае проведения дебатов по Навальному должна поднять вопрос о нарушении прав человека в Крыму и на Донбассе – Мезенцева

Гройсман призвал Меркель, Байдена и Макрона лично приехать в Украину и вместе показать реальное сопротивление российской агрессии

Украинский дипломат призвал Запад помочь Украине в борьбе с эскалацией со стороны РФ

"Слуга народа" поддержит принятие законопроекта о ликвидации ОАСК – Арахамия

Польша требует от Брюсселя ввести новые санкции против РФ из-за эскалации на украинско-российской границе – журналист

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА