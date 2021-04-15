Политика

11:24 15.04.2021

Киев будет нарабатывать определенные опции в ответ на попытки давления РФ через международных партнёров относительно водоснабжения Крыма – Мезенцева

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Киев будет нарабатывать определенные опции в ответ на попытки давления РФ через международных партнёров относительно водоснабжения Крыма – Мезенцева

Офис президента, Служба безопасности Украины и Министров иностранных дел будут нарабатывать "определенные опции" в ответ на попытки Российской Федерации через давление на международных партнёров склонить Украину к восстановлению водоснабжения на территории временно оккупированного Крыма, заявила глава постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Мария Мезенцева (фракция "Слуга народа").

"Я уверена, что сейчас и Служба безопасности, и Офис президента, и МИД будут нарабатывать определенные опции на такие "призывы", поскольку мы наблюдем это не первый год и понимаем, что именно населению Крыма, гражданам, украинцам и определенному количеству россиян, которые туда были перемещены и живут там сейчас, воды как раз хватает. Мы говорим здесь именно о манипуляции касательно военных баз", – сказала Мезенцева на брифинге в четверг.

Она подчеркнула, что это вопрос не просто о правах человека и доступа к воде, а также о сохранении боеготовности и жизнеспособности российских военных баз, размещенных на территории временно оккупированного Крыма.

Теги: #крым #пасе #мезенцева
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