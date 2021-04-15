Политика

11:19 15.04.2021

Анкара сохраняет нейтралитет в вопросе отношений Москвы и Киева - Чавушоглу

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Анкара сохраняет нейтралитет в вопросе отношений Москвы и Киева - Чавушоглу

Турция не поддерживает ни одну из сторон в кризисе отношений между Россией и Украиной, заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу.

"Мы не принимаем чьей-либо стороны. Наша позиция основана на открытом и конструктивном подходе", - сказал Чавушоглу каналу NTV.

Министр отметил, что на данный момент мирной обстановке в Черном море препятствует напряженность между двумя странами.

"Мы хотим, чтобы Черное море было морем мира", - добавил Чавушоглу.

Теги: #черное_море #турция #чавушоглу
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