Политика

11:09 15.04.2021

Вирастюк честно выиграл довыборы в парламент на 87-м округе – Корниенко

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Вирастюк честно выиграл довыборы в парламент на 87-м округе – Корниенко

Кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк честно выиграл довыборы в Верховную Раду на 87-м избирательном округе, заявляет глава политической силы, первый заместитель председателя одноименной фракции Александр Корниенко.

"Несмотря на то, что оппонент (Александр Шевченко - ИФ) подал в общем 31 иск, пытался влиять на суды и вел очень агрессивную медиа-кампанию, победителем этих выборов все равно стал Василий Вирастюк. Это еще раз доказывает, что он выиграл выборы честно", - сказал Корниенко агентству "Интерфакс-Украина" в четверг в Киеве.

По словам народного депутата, вечером 14 апреля окружная избирательная комиссия 87-го округа в Ивано-Франковской области приняла уточненный протокол довыборов в парламент по итогам голосования на семи участках, по которым со 2 апреля начались судебные процессы.

"По уточненным данным кандидат от "Слуг народа" Василий Вирастюк получил 15 536 голосов избирателей и опередил ближайшего конкурента от партии "За майбутнє" Александра Шевченко на 422 голоса", - отметил Корниенко.

Теги: #вирастюк #корниенко #слуга_народа
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