Украинская делегация в ПАСЕ в случае проведения дебатов по Навальному должна поднять вопрос о нарушении прав человека в Крыму и на Донбассе – Мезенцева

Постоянная делегация Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы должна использовать кейс о нарушении прав человека в Крыму и на Донбассе в случае проведения текущих дебатов ПАСЕ о преследовании российского оппозиционного политика Алексея Навального, считает глава украинской делегации Мария Мезенцева (фракция «Слуга народа»).

«Ожидаются текущие дебаты. Буквально завтра после заседания Бюро ПАСЕ мы узнаем, будут ли это дебаты по Турции или по Навальному. Скорее всего, мы считаем, что Бюро ПАСЕ будет склоняться к проведению дебатов по Навальному. И тут мы как украинская делегация должны, не побоюсь этого слова, использовать этот конкретный кейс с нарушения прав человека как определенный пазл визионерский к нарушению прав человека в украинском Крыму и на Донбассе», – отметила Мезенцева во время брифинга в четверг в Киеве.