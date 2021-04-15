Политика

10:36 15.04.2021

Гройсман призвал Меркель, Байдена и Макрона лично приехать в Украину и вместе показать реальное сопротивление российской агрессии

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Гройсман призвал Меркель, Байдена и Макрона лично приехать в Украину и вместе показать реальное сопротивление российской агрессии

Экс-премьер-министр Украины, лидер политической партии "Украинская стратегия Гройсмана" Владимир Гройсман призвал мировых лидеров, прежде всего президентов США Джо Байдена и президента Франции Эммануэля Макрона, а также канцлера Германии Ангелу Меркель, лично приехать в Украину, чтобы выразить свою поддержку и вместе показать то сопротивление российской агрессии, которое будет невозможно преодолеть.

Соответствующее заявление он сделал в своем обращении в социальных сетях.

"Мы все видим Россия как никогда повысила ставки в своем стремлении покорить Украину. Российские вооруженные силы ежедневно увеличивают количество и потенциал в нашем Крыму и на наших восточных границах. Политическая риторика из Москвы - максимально агрессивная", - отметил Гройсман.

Экс-премьер-министр Украины также обратил внимание, что президент Байден и члены его администрации все решительнее заявляют о своей приверженности Украины в форме усиления военной поддержки.

" И за это мы глубоко благодарны. Но я считаю, что мы находимся в точке, когда надо сделать еще больше. То, что однозначно даст понять России, что независимость и территориальную целостность Украины нужно уважать. То, чего не могут показать Javelin и военные корабли США в Черном море", - подчеркнул Гройсман.

Он уточнил, что таким шагом может стать совместный визит в Украину лидера США и лидеров Германии и Франции. Это покажет Россия решимость мира поддержать и защитить Украину.

"Настало время для этого проявления силы и единства. Россия не может и дальше чувствовать безнаказанность за свои действия. Чем больше мы позволим Путину обострить ситуацию, тем сложнее будет преодолевать его последствия", - заявил Гросман.

Помимо лидеров США, Франции и Германии он призвал приехать в Украины и других мировых лидеров, "чтобы на нашей земле выразить нам свою поддержку и вместе показать России, что ее агрессия встретит сопротивление, которое невозможно преодолеть".

Теги: #гройсман #агрессия_рф
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