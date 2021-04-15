Политика

10:00 15.04.2021

Украинский дипломат призвал Запад помочь Украине в борьбе с эскалацией со стороны РФ

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Украинский дипломат призвал Запад помочь Украине в борьбе с эскалацией со стороны РФ

Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал западные страны помочь Украине в борьбе с военной эскалацией, которую провоцирует Москва на украинско-российской границе.

Соответствующее заявление он сделал в эфире радиостанции Deutschlandfunk в четверг.

"Ситуация катастрофическая… Россия хочет стереть Украину с лица земли как государство", - заявил дипломат.

Он подчеркнул, что Украине от Запада нужны не только выражения солидарности, но и современные системы вооружений, чтобы иметь возможность защитить себя.

"Возможно, стоит подумать и о ядерном статусе", - подчеркнул Мельник.

Чуть позже в Твиттере он еще раз уточнил, что Украина требует сильной военной поддержки от Германии и скорейшего членства в НАТО, чтобы предотвратить новое военное нападение со стороны России.

 

 

Теги: #мельник #посол #агрессия_рф
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