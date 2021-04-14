Польша требует от Брюсселя ввести новые санкции против РФ из-за эскалации на украинско-российской границе – журналист

Власти Польши настаивают на введении новых санкций против России со стороны Европейского Союза из-за спровоцированной Москвой военной эскалации на украинско-российской границе, сообщил журналист издания Радио Свобода Рикард Йозвяк.

"Польша настаивает на введении новых санкций ЕС в отношении России за подрыв территориальной целостности Украины", - написал журналист в Твиттере в среду.

Он отметил, что предложение Варшавы поддерживают еще 7 стран-членов Европейского Союза.