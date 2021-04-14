Политика

19:13 14.04.2021

Польша требует от Брюсселя ввести новые санкции против РФ из-за эскалации на украинско-российской границе – журналист

1 мин читать
Польша требует от Брюсселя ввести новые санкции против РФ из-за эскалации на украинско-российской границе – журналист

Власти Польши настаивают на введении новых санкций против России со стороны Европейского Союза из-за спровоцированной Москвой военной эскалации на украинско-российской границе, сообщил журналист издания Радио Свобода Рикард Йозвяк.

"Польша настаивает на введении новых санкций ЕС в отношении России за подрыв территориальной целостности Украины", - написал журналист в Твиттере в среду.

Он отметил, что предложение Варшавы поддерживают еще 7 стран-членов Европейского Союза.

 

Теги: #рф #польша #санкции #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:39 14.04.2021
Ситуация с коронавирусом в Украине стабилизировалась, но динамика госпитализаций все еще остается на высоком уровне – Радуцкий

Ситуация с коронавирусом в Украине стабилизировалась, но динамика госпитализаций все еще остается на высоком уровне – Радуцкий

19:23 14.04.2021
Усиленные агрессивные действия ВМС РФ в Черном и Азовском морях вводят значительные ограничения и блокируют важные торговые пути в международных водах - Таран

Усиленные агрессивные действия ВМС РФ в Черном и Азовском морях вводят значительные ограничения и блокируют важные торговые пути в международных водах - Таран

19:14 14.04.2021
Решение о применении санкций не заменяет решение суда – юристы

Решение о применении санкций не заменяет решение суда – юристы

19:07 14.04.2021
Концентрация российских войск в Крыму и у границы с Украиной вызывает серьезное беспокойство в американской разведке

Концентрация российских войск в Крыму и у границы с Украиной вызывает серьезное беспокойство в американской разведке

18:37 14.04.2021
Усиленные агрессивные действия ВМС РФ в Черном и Азовском морях блокируют важные торговые пути в международных водах - Таран

Усиленные агрессивные действия ВМС РФ в Черном и Азовском морях блокируют важные торговые пути в международных водах - Таран

18:00 14.04.2021
Численность войск РФ вблизи границы Украины достигнет 110 тыс. человек – Таран

Численность войск РФ вблизи границы Украины достигнет 110 тыс. человек – Таран

16:37 14.04.2021
В ГУР Минобороны Украины отмечают рост уровня угрозы со стороны РФ

В ГУР Минобороны Украины отмечают рост уровня угрозы со стороны РФ

16:02 14.04.2021
Блинкен и Столтенберг заявили о важности прекращения переброски РФ своих войск к границам Украины - Госдеп

Блинкен и Столтенберг заявили о важности прекращения переброски РФ своих войск к границам Украины - Госдеп

14:43 14.04.2021
Литва ищет, как помочь Украине на фоне эскалации со стороны РФ – президент

Литва ищет, как помочь Украине на фоне эскалации со стороны РФ – президент

14:17 14.04.2021
Кабмин предложит Раде ратифицировать соглашение с Германией о финансовом сотрудничестве

Кабмин предложит Раде ратифицировать соглашение с Германией о финансовом сотрудничестве

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Слуга народа" поддержит принятие законопроекта о ликвидации ОАСК – Арахамия

Разумков созывает внеочередное пленарное заседание Рады на 15 апреля

Кулеба предложил странам НАТО 10 шагов для поддержки Украины на фоне эскалации РФ

Госсекретарь США заверил в поддержке евроатлантической интеграции Украины перед лицом продолжающейся агрессии РФ

В ОП ожидают от Рады рассмотрения законопроекта президента о ликвидации ОАСК в кратчайшие сроки

ПОСЛЕДНЕЕ

"Слуга народа" поддержит принятие законопроекта о ликвидации ОАСК – Арахамия

Разумков созывает внеочередное пленарное заседание Рады на 15 апреля

Провести у себя встречу Путина и Байдена готовы Финляндия, Австрия и Исландия - СМИ

Тимошенко раскритиковала монобольшинство и призвала вернуть во власть профессионалов

Кулеба предложил странам НАТО 10 шагов для поддержки Украины на фоне эскалации РФ

Госсекретарь США заверил в поддержке евроатлантической интеграции Украины перед лицом продолжающейся агрессии РФ

В ОП ожидают от Рады рассмотрения законопроекта президента о ликвидации ОАСК в кратчайшие сроки

Ликвидация ОАСК должна сопровождаться переводом судей в другие суды, для чего нужна ВККС – нардеп Алексеев

Украина готова обеспечить продовольственную безопасность Иордании - Зеленский

Корниенко считает законопроект о ликвидации ОАСК свидетельством верности президента своим обещаниям о полном очищении судебной системы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА