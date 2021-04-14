Политика

14:58 14.04.2021

Разумков созывает внеочередное пленарное заседание Рады на 15 апреля

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Разумков созывает внеочередное пленарное заседание Рады на 15 апреля

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента по инициативе народных депутатов на четверг, 15 апреля.

"В связи с требованием 155 народных депутатов Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва и в соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента Верховной Рады Украины созвать внеочередное пленарное заседание… на 16 часов 15 апреля 2021 года", – сообщает сайт парламента в среду.

Согласно повестке дня, депутаты намерены рассмотреть 15 вопросов:

- проект закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины относительно совершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления (№ 4651);

- проект закона о конституционной процедуре (№ 4533);

- проект закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно выполненных постановлений (№ 5058);

- проект закона о внесении изменений в закон "Об индустриальных парках", направленных на привлечение инвестиций в промышленный сектор экономики путем внедрения стимулов в индустриальных парках (№ 4416-1);

- проект закона о внесении изменений в приложения № 3 и № 4 закона "О государственном бюджете Украины на 2021" по обеспечению деятельности Министерства аграрной политики и продовольствия Украины (№ 5197-2);

- проект закона о внесении изменений в некоторые законы относительно усовершенствования механизма противодействия рейдерству (№ 3774);

- проект закона о внесении изменений в некоторые законы относительно предоставления льгот отдельным категориям граждан Украины, обращающихся за совершением консульских действий (№ 4539);

- проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно сертификации оператора системы передачи (№ 3364-1-д);

- проект закона о внесении дополнений в закон Украины "О предотвращении коррупции" (относительно усовершенствования отдельных аспектов декларирования) (№ 5173);

- проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно развития института старост (№ 4535);

- проект закона о внесении изменений в статью 11 закона Украины "О государственных наградах Украины" (№ 5327);

- проект закона о стимулировании развития цифровой экономики в Украине (№ 4303);

- проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения равных возможностей матери и отца по уходу за ребенком (№ 3695);

- проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно взимания налогов и сборов, других обязательных платежей, объектом налогообложения которых являются транспортные средства (№ 4643-д);

- проект закона о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного упрощения таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины (№ 4644-д).

Теги: #рада #внеочередное_заседание
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