Провести у себя встречу Путина и Байдена готовы Финляндия, Австрия и Исландия - СМИ
Финляндия проинформировала Москву и Вашингтон о том, что готова провести у себя возможный саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
"Финляндия всегда предлагала свои дипломатические услуги. Что касается этой возможной встречи, то обеим сторонам была представлена готовность к ее организации", - сообщила в среду газете Iltalehti канцелярия президента Финляндии.
По данным издания, свои услуги предложили также Австрия и Исландия.
В телефонном разговоре во вторник Байден предложил Путину встретиться в ближайшие месяцы в третьей стране".
Ранее Путин встречался в Финляндии с американским коллегой Дональдом Трампом в 2018 году.
В феврале глава МИД Финляндии Пекка Хаависто (Pekka Haavisto) заявил международным СМИ, что его страна готова провести у себя возможный саммит. Однако тогда конкретные планы этой возможной встречи еще не стали достоянием общественности.