Провести у себя встречу Путина и Байдена готовы Финляндия, Австрия и Исландия - СМИ

Финляндия проинформировала Москву и Вашингтон о том, что готова провести у себя возможный саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

"Финляндия всегда предлагала свои дипломатические услуги. Что касается этой возможной встречи, то обеим сторонам была представлена готовность к ее организации", - сообщила в среду газете Iltalehti канцелярия президента Финляндии.

По данным издания, свои услуги предложили также Австрия и Исландия.

В телефонном разговоре во вторник Байден предложил Путину встретиться в ближайшие месяцы в третьей стране".

Ранее Путин встречался в Финляндии с американским коллегой Дональдом Трампом в 2018 году.

В феврале глава МИД Финляндии Пекка Хаависто (Pekka Haavisto) заявил международным СМИ, что его страна готова провести у себя возможный саммит. Однако тогда конкретные планы этой возможной встречи еще не стали достоянием общественности.