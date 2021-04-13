Госсекретарь США заверил в поддержке евроатлантической интеграции Украины перед лицом продолжающейся агрессии РФ

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Брюсселе заверил его в поддержке евроатлантической интеграции Украины перед лицом продолжающейся агрессии России.

"Я встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой сегодня, чтобы обсудить непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы продолжаем поддерживать евроатлантическую интеграцию Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму", - написал Блинкен в Twitter во вторник.

Как сообщалось, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился в Брюсселе с государственным секретарем США Энтони Блинкеном на фоне военной эскалации РФ вдоль украинско-российской границы.

"Хорошая встреча в Брюсселе с коллегой и другом госсекретарем Блинкеном на фоне опасного стягивания войск и воинственной риторики со стороны РФ. Необходимо демотивировать Москву от дальнейшей эскалации, в частности четко объяснив РФ: цена за всякую новую военную авантюру будет для нее слишком высокой", - написал Кулеба по этому поводу в Twitter.