В ОП ожидают от Рады рассмотрения законопроекта президента о ликвидации ОАСК в кратчайшие сроки

Советник руководителя Офиса президента Украина Михаил Подоляк заявил, что в Офисе президента ожидают скорейшего рассмотрения депутатами Верховной Рады инициированного президентом Владимиром Зеленским как неотложного законопроекта "О ликвидации Окружного административного суда города Киева" (ОАСК).

"Ожидаем от депутатов рассмотрения этого законопроекта, инициированного президентом, в кратчайшие сроки", - сообщил Подоляк в комментарии информационному агентству "Интерфакс-Украина" во вторник, 13 апреля.

По словам советника руководителя Офиса президента "у ОАСК была возможность попробовать восстановить доверие общества и перестать генерировать "деструктив" для государства, однако, этого не было сделано".

"ОАСК стал символом того, каким точно не должен быть суд в стране, где действует верховенство права. А уж после недавних следственных действий НАБУ, когда были задержаны "на горячем" лица, связанные с главой ОАСК, окончание истории этого суда стало вполне ясным", - добавил Подоляк.

Как сообщалось, 13 апреля президент Зеленский внёс в Верховную Разу как неотложный проект закона "О ликвидации Окружного административного суда города Киева" в связи с его неэффективностью и не способностью обеспечить запрос граждан на справедливость.

Согласно ч.2 ст.125 Конституции Украины, суд образуется, реорганизуется и ликвидируется законом, проект которого вносит в Верховную Раду президент Украины (после консультаций с Высшим советом правосудия).

Первый заместитель фракции "Слуга народа" Александр Корниенко позже заявил, что законопроект о ликвидации Окружного административного суда г.Киева подтверждает, что президент Украины Владимир Зеленский верен своим обещаниям относительно полного очищения судебной системы, которая утратила доверие граждан.

"По Конституции инициировать ликвидацию суда имеет право президент. Поэтому логично, что именно глава государства вносит в парламент соответствующий законопроект. Это свидетельствует о верности президента своим обещаниям о полном очищении судебной системы, которая потеряла доверие наших граждан", - сказал Корниенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

В свою очередь, член парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности, нардеп Сергей Алексеев (фракция "Европейская солидарность") отметил, что после ликвидации Окружного административного суда г.Киева (ОАСК) надо обязательно решить вопрос о переводе судей данного суда в другие суды, что потребует возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины.