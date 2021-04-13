Политика

16:28 13.04.2021

Ликвидация ОАСК должна сопровождаться переводом судей в другие суды, для чего нужна ВККС – нардеп Алексеев

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Ликвидация ОАСК должна сопровождаться переводом судей в другие суды, для чего нужна ВККС – нардеп Алексеев

После ликвидации Окружного административного суда г.Киева (ОАСК) надо обязательно решить вопрос о переводе судей данного суда в другие суды, что потребует возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС), считает член парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Алексеев (фракция "Европейская солидарность").

"После ликвидации суда должен быть обязательно решен вопрос о переводе судей ликвидированного суда в другой суд (действующий или новосозданный). Потому для реализации указанного законопроекта (в случае его принятия – ИФ) необходимо безотлагательно решить вопрос с возобновлением работы ВККС, поскольку перевод судей из ликвидированного в новосозданный суд может проходить исключительно на основании и в пределах рекомендаций ВККС", - сказал Алексеев в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Он напомнил, что ч.2 ст.125 Конституции Украины еще с 2016 года предусматривает полномочия президента вносить в Верховную Раду законопроект о ликвидации суда после консультаций с Высшим советом правосудия (ВСП). По его словам, аналогичную норму предусматривает ч.2 ст.19 закона "О судоустройстве и статусе судей".

Алексеев отметил, что ВСП в соответствии с законодательством предоставляет обязательные к рассмотрению консультативные выводы по законопроектам по вопросам ликвидации судов.

Он напомнил, что тест законопроекта о ликвидации ОАСК на официальном сайте Верховной Рады пока отсутствует.

Как сообщалось, 13 апреля президент Украины Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный законопроект "О ликвидации ОАСК" ввиду потери к нему доверия и связанными с ним многочисленными скандалами.

Теги: #алексеев #оаск #евросолидарность
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