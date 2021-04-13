Политика

16:18 13.04.2021

Украина готова обеспечить продовольственную безопасность Иордании - Зеленский

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Украина готова обеспечить продовольственную безопасность Иордании - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с королем Иорданского Хашимитского королевства Абдаллой II ибн Аль-Хусейном заверил его в возможности обеспечения Украиной продовольственной безопасности Иордании, сообщает пресс-служба президента.

"Украина готова обеспечить продовольственную безопасность Иордании. Мы уже заявляли, что готовы стать гарантом глобальной продовольственной безопасности. Готовы рассмотреть возможность использования именно вашей страны для экспорта отечественных товаров в страны региона", - заявил Зеленский.

Собеседники обсудили широкий круг вопросов повестки двусторонних отношений, в частности, в торгово-экономической сфере, а также вопросы противодействия пандемии и пути преодоления коронавирусной болезни COVID-19.

Зеленский заверил короля Абдаллу II в поддержке его политики по обеспечению стабильности и безопасности Иорданского Хашимитского королевства, а также пригласил его на празднование 30-летия независимости Украины.

В свою очередь, король поблагодарил президента Украины за поддержку и солидарность, отметив готовность к продолжению всестороннего развития отношений между Украиной и Иорданией, а также и выразил поддержку на пути к миру на Донбассе.

Теги: #продовольствие #зеленский #иордания
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