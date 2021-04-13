Политика

16:09 13.04.2021

Корниенко считает законопроект о ликвидации ОАСК свидетельством верности президента своим обещаниям о полном очищении судебной системы

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Корниенко считает законопроект о ликвидации ОАСК свидетельством верности президента своим обещаниям о полном очищении судебной системы

Законопроект о ликвидации Окружного административного суда г.Киева (ОАСК) подтверждает, что президент Украины Владимир Зеленский верен своим обещаниям относительно полного очищения судебной системы, которая утратила доверие граждан, заявляет первый заместитель фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"По Конституции инициировать ликвидацию суда имеет право президент. Поэтому логично, что именно глава государства вносит в парламент соответствующий законопроект. Это свидетельствует о верности президента своим обещаниям о полном очищении судебной системы, которая потеряла доверие наших граждан", - сказал Корниенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Он отметил, что в демократическом обществе уважение и доверие к суду должны быть безусловными.

"Но там, где умирает доверие, заканчивается и демократия. Чтобы суд был легитимным в глазах общества, достаточно играть по простым правилам: справедливость, непредвзятость и честность. Что же мы наблюдали последние годы? Очередные скандалы с "пленками", сомнительные деньги в сейфах и многочисленные несправедливые решения", - подчеркнул Корниенко.

По его словам, ОАСК утратил доверие и является представителем старой, неэффективной судебной ветви, которая не способна обеспечить запрос украинцев на справедливость.

"Ликвидация не означает одновременное лишение сотрудников ОАСК статуса судей – они остаются в системе. Именно поэтому президент вначале и предложил передать ряд потенциально коррупционных дел в Верховный суд. Но недавние обыски НАБУ доказали: этот суд не способен уже восстановить доверие к себе", - сказал первый замглавы фракции.

Корниенко также считает важным довести до конца все расследования, где фигурируют работники суда.

"На этом примере представители государственной власти должны понять: никто не сможет работать против интересов общества", - подытожил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как безотлагательный проект закона "О ликвидации Окружного административного суда города Киева" (ОАСК), сообщается на сайте главы государства во вторник.

В сообщении на сайте президента отмечается, что старая, неэффективная судебная система не способна обеспечить запрос украинцев на справедливость, а представленный законопроект свидетельствует о верности президента своим обещаниям по полной очистке судебной системы, которая потеряла доверие граждан Украины.

Как сообщалось, 11 августа 2020 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск подозреваемых, которые, действуя в пределах преступной организации во главе с главой ОАСК, намеревались захватить государственную власть путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККС), Высшим советом правосудия и созданием искусственных препятствий в их работе. В розыск были объявлены глава ОАСК Павел Вовк, его заместитель Владимир Келеберда, судьи этого суда Алексей Огурцов, Игорь Качур и Игорь Погрибниченко, а также члены ВККС Николай Сирош и Сергей Остапец.

НАБУ 17 июля 2020 года сообщило о вручении подозрения Вовку, его заместителю Аблову и пяти другим судьям. Главе ОАСК инкриминируется ч.3 ст.27, ст.351-2 (организация препятствование деятельности ВСП, ВККСУ), ч.3 ст.27 ч.2 ст.375 (организация вынесения судьей заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления), ч.2 ст.376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

Позже НАБУ обнародовало видеосюжет, в котором речь, в частности, идет о пяти эпизодах задокументированной противоправной деятельности судей ОАСК и других судов. Затем был обнародован еще один сюжет, в который вошли материалы о намеренном препятствовании главой ОАСК проведению конкурса на должность главы ГСА.

В 2021 году детективы НАБУ пытались вручить главе ОАСК ходатайство об отстранении его от административной должности главы суда, но он отказался его получать. Также Вовк систематически не являлся по повесткам о вызове в НАБУ. ВАКС шесть раз принимал решение о принудительной доставке Вовка, однако подозреваемый судья не являлся в суд.

Впоследствии НАБУ задержало на взятке родного брата главы ОАСК Юрия Зонтова (сам Вовк сменил фамилию в 1999 году), который является одновременно адвокатом и сотрудником Службы внешней разведки (СВР). Ему избрана мера пресечения в виде ареста с альтернативой залога. Зонтов вместе с подельником подозреваются в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды в сумме $100 тыс. за решение вопроса с вынесением решения по делу, которое слушается в ОАСК.

Теги: #оаск #суд #корниенко
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