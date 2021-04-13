Президентский законопроект о ликвидации ОАСК появился на сайте Рады, текст пока отсутствует

Карточка проекта закона "О ликвидации Окружного административного суда города Киева" (ОАСК), о внесении которого в Верховную Раду ранее сообщил президент Украины Владимир Зеленский, появилась на сайте украинского парламента.

Согласно внесенной записи, законопроект зарегистрирован под №5369 во вторник. Его инициатором указан глава государства, а профильным комитетом – комитет по вопросам правовой политики. Законопроект определен президентом как неотложный и уже передан на рассмотрение руководству парламента.

При этом текст документа на сайте Верховной Рады в настоящее время отсутствует.

Как сообщалось, Зеленский сообщил о внесении в Верховную Раду законопроекта "О ликвидации ОАСК" ввиду потери к нему доверия и связанными с ним многочисленными скандалами. В сообщении на сайте президента отмечается, что старая, неэффективная судебная система не способна обеспечить запрос украинцев на справедливость, а представленный законопроект свидетельствует о верности президента своим обещаниям по полной очистке судебной системы.

Согласно ч.2 ст.125 Конституции Украины, суд создается, реорганизуется и ликвидируется законом, проект которого вносит в Верховную Раду президент после консультаций с Высшим советом правосудия.