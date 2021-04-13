Политика

15:48 13.04.2021

Президентский законопроект о ликвидации ОАСК появился на сайте Рады, текст пока отсутствует

1 мин читать
Президентский законопроект о ликвидации ОАСК появился на сайте Рады, текст пока отсутствует

Карточка проекта закона "О ликвидации Окружного административного суда города Киева" (ОАСК), о внесении которого в Верховную Раду ранее сообщил президент Украины Владимир Зеленский, появилась на сайте украинского парламента.

Согласно внесенной записи, законопроект зарегистрирован под №5369 во вторник. Его инициатором указан глава государства, а профильным комитетом – комитет по вопросам правовой политики. Законопроект определен президентом как неотложный и уже передан на рассмотрение руководству парламента.

При этом текст документа на сайте Верховной Рады в настоящее время отсутствует.

Как сообщалось, Зеленский сообщил о внесении в Верховную Раду законопроекта "О ликвидации ОАСК" ввиду потери к нему доверия и связанными с ним многочисленными скандалами. В сообщении на сайте президента отмечается, что старая, неэффективная судебная система не способна обеспечить запрос украинцев на справедливость, а представленный законопроект свидетельствует о верности президента своим обещаниям по полной очистке судебной системы.

Согласно ч.2 ст.125 Конституции Украины, суд создается, реорганизуется и ликвидируется законом, проект которого вносит в Верховную Раду президент после консультаций с Высшим советом правосудия.

Теги: #оаск #рада #суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:01 13.04.2021
В ОП ожидают от Рады рассмотрения законопроекта президента о ликвидации ОАСК в кратчайшие сроки

В ОП ожидают от Рады рассмотрения законопроекта президента о ликвидации ОАСК в кратчайшие сроки

16:28 13.04.2021
Ликвидация ОАСК должна сопровождаться переводом судей в другие суды, для чего нужна ВККС – нардеп Алексеев

Ликвидация ОАСК должна сопровождаться переводом судей в другие суды, для чего нужна ВККС – нардеп Алексеев

16:09 13.04.2021
Корниенко считает законопроект о ликвидации ОАСК свидетельством верности президента своим обещаниям о полном очищении судебной системы

Корниенко считает законопроект о ликвидации ОАСК свидетельством верности президента своим обещаниям о полном очищении судебной системы

16:02 13.04.2021
В Раде зарегистрирован законопроект Зеленского об изменениях в закон "О судоустройстве и статусе судей"

В Раде зарегистрирован законопроект Зеленского об изменениях в закон "О судоустройстве и статусе судей"

15:55 13.04.2021
ОАСК просят запретить УГО совершать действия по недопуску Тупицкого и Касминина в помещение КС

ОАСК просят запретить УГО совершать действия по недопуску Тупицкого и Касминина в помещение КС

15:50 13.04.2021
Вовк о законопроекте по ликвидации ОАСК: президент поддался на манипуляции отдельных "активистов" и по совместительству агентов иностранного влияния

Вовк о законопроекте по ликвидации ОАСК: президент поддался на манипуляции отдельных "активистов" и по совместительству агентов иностранного влияния

15:20 13.04.2021
Законопроектом о ликвидации ОАСК президент показал свою последовательность в борьбе с коррупцией, считает Вениславский

Законопроектом о ликвидации ОАСК президент показал свою последовательность в борьбе с коррупцией, считает Вениславский

14:20 13.04.2021
В "Голосе" сделают выводы о президентском законопроекте о ликвидации ОАСК после его анализа

В "Голосе" сделают выводы о президентском законопроекте о ликвидации ОАСК после его анализа

13:56 13.04.2021
Суд удовлетворил апелляцию группы Philip Morris International и отменил наложенный на нее штраф АМКУ на 1,18 млрд грн

Суд удовлетворил апелляцию группы Philip Morris International и отменил наложенный на нее штраф АМКУ на 1,18 млрд грн

13:54 13.04.2021
Зеленский внес в Раду законопроект о ликвидации ОАСК

Зеленский внес в Раду законопроект о ликвидации ОАСК

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В ОП ожидают от Рады рассмотрения законопроекта президента о ликвидации ОАСК в кратчайшие сроки

Кулеба призвал страны Запада дать России понять, что они не позволят разрушить суверенитет Украины

Главы МИД стран G7 и Высокий представитель ЕС призвали РФ прекратить провокации и поддержали Украину - заявление

В ЕС призывают РФ удержаться от любых шагов, которые могут привести к ухудшению ситуации на Донбассе - Стано

Зеленский запросил переговоры с Путиным еще 26 марта, после гибели четверых украинских военных под Шумами - Мендель

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина готова обеспечить продовольственную безопасность Иордании - Зеленский

Проблема "Северного потока 2" не должна мешать отношениям США и ФРГ - шеф Пентагона

Кулеба надеется, что НАТО сдержит обещание о том, что Украина будет членом Альянса

Кулеба призвал страны Запада дать России понять, что они не позволят разрушить суверенитет Украины

Главы МИД стран G7 и Высокий представитель ЕС призвали РФ прекратить провокации и поддержали Украину - заявление

Решение РФ ограничить авиасообщение с Турцией продиктовано резкой вспышкой COVID-19 в этой стране - Песков

Рада на возможном внеочередном заседании в четверг может рассмотреть законопроект об усилении ответственности за недостоверное декларирование – нардеп Кравчук

Госсекретарь США обсудил с генсеком НАТО ситуацию на границе России и Украины - госдеп

В "Слуге народа" считают нецелесообразным проведение внеочередного "закрытого" пленарного заседания Рады

Блинкен в Брюсселе вместе с шефом Пентагона проведет переговоры с союзниками по НАТО

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА