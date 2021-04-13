Политика

13:26 13.04.2021

Проблема "Северного потока 2" не должна мешать отношениям США и ФРГ - шеф Пентагона

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Проблема "Северного потока 2" не должна мешать отношениям США и ФРГ - шеф Пентагона

США беспокоит проект газопровода "Северный поток 2", однако в Вашингтоне не хотят, чтобы данная проблема мешала его отношениям с ФРГ, заявил во вторник шеф Пентагона Ллойд Остин.

"Что касается "Северного потока 2", мы (США - ИФ) высказывали наше возражение по этому поводу и относительно того влияния, которое оно даст России. Но мы не позволим, чтобы эта проблема встала на пути великолепных отношений, которые у нас есть с Германией", - сказал он на пресс-конференции с главой Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Он также пообещал продолжать развивать отношения с ФРГ и с другими региональными союзниками для укрепления совместных альянсов.

Ранее издание Politico сообщало о том, что администрация США изучает возможность назначения спецпосланника на переговорах с партнерами по газопроводу "Северный поток 2". Задачей спецпосланника станет убеждение партнеров в необходимости закрытия этого проекта, отмечало Politico.

Теги: #сша #северный_поток_2 #германия
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