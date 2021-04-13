Кулеба надеется, что НАТО сдержит обещание о том, что Украина будет членом Альянса

Для Украины членство в НАТО - это вопрос времени, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"В 2008 году на Бухарестском саммите НАТО дало обещание Украине и Грузии. И мы считаем, что Альянс - это институция, которой можно доверять, которая придерживается своих обещаний. Для нас членство Украины в НАТО - это вопрос времени, и нет никаких других критериев, которым надо отвечать, что касается отношений с Россией", - сказал он на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе во вторник.

В то же время глава МИД Украины указал, что полученный Украиной статус партнера с расширенными возможностями поможет значительно увеличить взаимосовместимость между оборонными секторами Украины и НАТО.

"Мы уже запустили ряд мероприятий в рамках партнерства с расширенными возможностями. Полагаю, что нынешняя эскалация РФ на востоке (страны – ИФ) демонстрирует, что Украина и НАТО должны использовать возможности, предоставляемые партнерством с расширенными возможностями, как можно скорее. Мы должны ускорить наши усилия без любых промедлений, чтобы наполнить партнерство с расширенными возможностями новыми совместными мероприятиями", - добавил Кулеба.