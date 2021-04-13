Политика

13:17 13.04.2021

Кулеба надеется, что НАТО сдержит обещание о том, что Украина будет членом Альянса

1 мин читать
Кулеба надеется, что НАТО сдержит обещание о том, что Украина будет членом Альянса

Для Украины членство в НАТО - это вопрос времени, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"В 2008 году на Бухарестском саммите НАТО дало обещание Украине и Грузии. И мы считаем, что Альянс - это институция, которой можно доверять, которая придерживается своих обещаний. Для нас членство Украины в НАТО - это вопрос времени, и нет никаких других критериев, которым надо отвечать, что касается отношений с Россией", - сказал он на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе во вторник.

В то же время глава МИД Украины указал, что полученный Украиной статус партнера с расширенными возможностями поможет значительно увеличить взаимосовместимость между оборонными секторами Украины и НАТО.

"Мы уже запустили ряд мероприятий в рамках партнерства с расширенными возможностями. Полагаю, что нынешняя эскалация РФ на востоке (страны – ИФ) демонстрирует, что Украина и НАТО должны использовать возможности, предоставляемые партнерством с расширенными возможностями, как можно скорее. Мы должны ускорить наши усилия без любых промедлений, чтобы наполнить партнерство с расширенными возможностями новыми совместными мероприятиями", - добавил Кулеба.

Теги: #кулеба #столтенберг #нато #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:57 13.04.2021
Кулеба: любой безрассудный шаг РФ или новый виток насилия будет дорого для нее стоить

Кулеба: любой безрассудный шаг РФ или новый виток насилия будет дорого для нее стоить

13:40 13.04.2021
НАТО поддерживает Украину не только на словах, но и на деле – Столтенберг

НАТО поддерживает Украину не только на словах, но и на деле – Столтенберг

13:14 13.04.2021
У России нет права вето на членство Украины в НАТО – генсек Столтенберг

У России нет права вето на членство Украины в НАТО – генсек Столтенберг

13:09 13.04.2021
РФ должна прекратить поддержку боевиков на востоке Украины и вывести свои войска – Столтенберг

РФ должна прекратить поддержку боевиков на востоке Украины и вывести свои войска – Столтенберг

13:06 13.04.2021
Кулеба призвал страны Запада дать России понять, что они не позволят разрушить суверенитет Украины

Кулеба призвал страны Запада дать России понять, что они не позволят разрушить суверенитет Украины

12:55 13.04.2021
РФ должна прекратить наращивать войска на границе с Украиной – генсек НАТО

РФ должна прекратить наращивать войска на границе с Украиной – генсек НАТО

11:55 13.04.2021
Госсекретарь США обсудил с генсеком НАТО ситуацию на границе России и Украины - госдеп

Госсекретарь США обсудил с генсеком НАТО ситуацию на границе России и Украины - госдеп

10:22 13.04.2021
Из ОАЭ депортировали 11 украинок за участие в неподобающей фотосессии – МИД Украины

Из ОАЭ депортировали 11 украинок за участие в неподобающей фотосессии – МИД Украины

10:11 13.04.2021
Зеленский и Кулеба поздравили мусульман с началом Рамадана

Зеленский и Кулеба поздравили мусульман с началом Рамадана

00:04 13.04.2021
Кулеба: Надо говорить о том, какой может быть практическая поддержка Украины в случае масштабного вооруженного обострения РФ

Кулеба: Надо говорить о том, какой может быть практическая поддержка Украины в случае масштабного вооруженного обострения РФ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кулеба призвал страны Запада дать России понять, что они не позволят разрушить суверенитет Украины

Главы МИД стран G7 и Высокий представитель ЕС призвали РФ прекратить провокации и поддержали Украину - заявление

В ЕС призывают РФ удержаться от любых шагов, которые могут привести к ухудшению ситуации на Донбассе - Стано

Зеленский запросил переговоры с Путиным еще 26 марта, после гибели четверых украинских военных под Шумами - Мендель

РФ нарушила Венский документ ОБСЕ о мерах укрепления доверия и безопасности – МИД Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Проблема "Северного потока 2" не должна мешать отношениям США и ФРГ - шеф Пентагона

Главы МИД стран G7 и Высокий представитель ЕС призвали РФ прекратить провокации и поддержали Украину - заявление

Решение РФ ограничить авиасообщение с Турцией продиктовано резкой вспышкой COVID-19 в этой стране - Песков

Рада на возможном внеочередном заседании в четверг может рассмотреть законопроект об усилении ответственности за недостоверное декларирование – нардеп Кравчук

В "Слуге народа" считают нецелесообразным проведение внеочередного "закрытого" пленарного заседания Рады

Блинкен в Брюсселе вместе с шефом Пентагона проведет переговоры с союзниками по НАТО

Блинкен обсудил с главой МИД Италии "военное усиление РФ" близ Украины

Глава МИД Литвы: Вооруженная поддержка Украины – единственный понятный для Кремля язык

"Голос" инициирует проведение внеочередного "закрытого" пленарного заседания Рады

Данилюк, Климкин и Рябошапка призвали Зеленского усилить переговоры с международными партнерами

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА