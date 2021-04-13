Главы МИД стран G7 и Высокий представитель ЕС призвали РФ прекратить провокации и поддержали Украину - заявление

Министры иностранных дел стран Большой семерки (G7) - Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки - и Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности выразили глубокую обеспокоенность значительным длительным наращиванием российских вооруженных сил у границ Украины и в незаконно аннексированном Крыму.

"Эти широкомасштабные перемещения войск без предварительного уведомления являются угрожающими и дестабилизирующими действиями", - говорится в заявлении министров иностранных дел стран G7 и Высокого представителя ЕС по ситуации у границ Украины и в незаконно аннексированном Крыму, опубликованном во вторник на сайте Представительства ЕС в Украине.

В заявлении содержится призыв к РФ "прекратить провокации и немедленно снизить напряженность в соответствии со своими международными обязательствами". "В частности, мы призываем Россию соблюдать принципы и обязательств ОБСЕ, которые она взяла на себя относительно прозрачности передвижения войск, и действовать в соответствии с процедурой, установленной разделом III Венского документа", - говорится в документе.

Послы G7 и Высокий представитель ЕС также выразили поддержку действиям Украины в сложившейся ситуации. "Ссылаясь о наше недавнее заявление от 18 марта, мы еще раз подтверждаем свою непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Мы поддерживаем позицию сдержанности, которую занимает Украина", - подчеркивается в заявлении.

Дипломаты выразили благодарность и поддержку усилиям Франции и Германии в рамках "нормандского формата" по обеспечению выполнения минских договоренностей "как единственного пути в направлении долгосрочного политического урегулирования конфликта" и призывали все стороны конструктивно работать в рамках Трехсторонней контактной группы над предложениями ОБСЕ для подтверждения и укрепления режима прекращения огня.