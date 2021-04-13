Политика

12:45 13.04.2021

Решение РФ ограничить авиасообщение с Турцией продиктовано резкой вспышкой COVID-19 в этой стране - Песков

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Решение РФ ограничить авиасообщение с Турцией продиктовано резкой вспышкой COVID-19 в этой стране - Песков

Решение Москвы ограничить авиасообщение с Турцией не является политическим, оно обусловлено ростом заболеваемости коронавирусом в этой стране, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос, связано ли решение ограничить полеты в Турцию и обратно с заявлением президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о поддержке Украины, есть ли в этом решении политическая подоплека, Песков сказал: "Нет. Ситуация носит исключительно эпидемиологический характер, решение связано с достаточно резкой вспышкой заболеваемости в Турции".

Теги: #рф #песков #турция
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