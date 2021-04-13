Политика

12:30 13.04.2021

Рада на возможном внеочередном заседании в четверг может рассмотреть законопроект об усилении ответственности за недостоверное декларирование – нардеп Кравчук

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Рада на возможном внеочередном заседании в четверг может рассмотреть законопроект об усилении ответственности за недостоверное декларирование – нардеп Кравчук

Верховная Рада на возможном внеочередном заседании в четверг может рассмотреть ориентировочно 15 вопросов, заявляет заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Будет 15 вопросов ориентировочно, среди которых самый важный – наказание в виде тюрьмы за ложь в декларациях, за недостоверную информацию в декларациях. Это президентский законопроект в первом чтении. Надеюсь, что Верховная Рада его проголосует и справедливость будет восстановлена", - сказала Кравчук журналистам во вторник в Киеве.

По ее словам, народные депутаты, в частности, рассмотрят вопрос растаможивания так называемых "евроблях" и законопроект о старостах.

"Будет также законопроект о конституционной процедуре. Мы получили вывод Венецианской комиссии… Речь идет, по какому фактически внутреннему регламенту будет работать Конституционный суд", - отметила Кравчук.

Как сообщалось, согласно календарному плану, Верховная Рада на этой неделе работает в пленарном режиме. Во вторник проходит очередное пленарное заседание, после которого состоятся два внеочередных заседания.

Теги: #декларирование #рада
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