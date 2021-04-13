В "Слуге народа" считают нецелесообразным проведение внеочередного "закрытого" пленарного заседания Рады
Во фракции "Слуга народа" считают нецелесообразным проводить закрытое пленарное заседание, чтобы заслушать главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака об эскалации ситуации на Донбассе.
"С точки зрения даже государственной тайны, у нас не все имеют такой доступ. Из более чем 400 лиц только 50 имеют такой доступ. Есть ли смысл делать это в большом зале, если это можно сделать у нас в комитете с людьми, которые имеют доступ, которые могут услышать ту информацию, которую Хомчак не скажет в публичном пространстве?", - сказала народный депутат член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Верещук (фракция "Слуга народа") журналистам во вторник в Киеве.
Она напомнила, что 14 апреля состоится заседание профильного комитета, на которое приглашен Хомчак.
Как сообщалось, фракция "Голос" инициирует проведение внеочередного пленарного заседания Верховной Рады, на котором предлагает заслушать премьер-министра Дениса Шмыгаля, главнокомандующего Вооруженными силами Украины Хомчака и министра здравоохранения Максима Степанова.
Ранее глава комитета Александр Завитневич (фракция "Слуга народа") сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки на своем заседании рассмотрит вопрос эскалации российско-украинского вооруженного конфликта.