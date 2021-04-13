Политика

00:07 13.04.2021

Блинкен в Брюсселе вместе с шефом Пентагона проведет переговоры с союзниками по НАТО

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Блинкен в Брюсселе вместе с шефом Пентагона проведет переговоры с союзниками по НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен совершит визит 13-15 апреля в Брюссель для переговоров с союзниками Вашингтона по НАТО, говорится в обнародованном накануне пресс-релизе Госдепа.

"В Брюсселе госсекретарь Блинкен присоединится к министру обороны США Ллойду Остину для консультаций с нашими союзниками и партнерами НАТО по целому ряду совместных приоритетов", - отмечается в документе.

Также, согласно заявлению, Блинкен воспользуется этой поездкой "для подтверждения приверженности США трансатлантическому альянсу" как важнейшему партнерству с участием США. Кроме того, госсекретарь проведет отдельно двусторонние и многосторонние встречи с коллегами из европейских стран для обсуждения приоритетов в отношениях и совместных вызовов.

Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на информированные источники, что Блинкен собирается на этой неделе посетить Брюссель и обсудить с официальными лицами НАТО растущую обеспокоенность передвижениями российских войск в районе границы с Украиной.

Блинкен посещал Брюссель в конце марта после утверждения его на посту госсекретаря. Этот визит был призван заверить союзников в том, что эпоха президента Дональда Трампа "Америка превыше всего" закончилась, и США полностью привержены единству НАТО.

Теги: #сша #госсекретарь #европа #поездка
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