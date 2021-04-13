Политика

00:05 13.04.2021

Блинкен обсудил с главой МИД Италии "военное усиление РФ" близ Украины

1 мин читать
Блинкен обсудил с главой МИД Италии "военное усиление РФ" близ Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил в понедельник с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо действия РФ близ границ с Украиной, сообщает госдеп.

"Госсекретарь Блинкен и министр Ди Майо подтвердили непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины. Они обсудили необходимость того, чтобы Россия прекратила опасное наращивание сил в Крыму и вдоль границ с Украиной", - говорится в сообщении.

Ди Майо в понедельник находится с визитом в Вашингтоне.

Теги: #италия #сша #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:07 13.04.2021
Блинкен в Брюсселе вместе с шефом Пентагона проведет переговоры с союзниками по НАТО

Блинкен в Брюсселе вместе с шефом Пентагона проведет переговоры с союзниками по НАТО

00:04 13.04.2021
Кулеба: Надо говорить о том, какой может быть практическая поддержка Украины в случае масштабного вооруженного обострения РФ

Кулеба: Надо говорить о том, какой может быть практическая поддержка Украины в случае масштабного вооруженного обострения РФ

23:14 12.04.2021
Директор НАБУ не исключает продолжения сотрудничества Бюро с "агентом" Шевченко

Директор НАБУ не исключает продолжения сотрудничества Бюро с "агентом" Шевченко

23:01 12.04.2021
"Астарта" в 2020г увеличила EBITDA на 45,6%

"Астарта" в 2020г увеличила EBITDA на 45,6%

22:20 12.04.2021
Глава МИД Литвы: Вооруженная поддержка Украины – единственный понятный для Кремля язык

Глава МИД Литвы: Вооруженная поддержка Украины – единственный понятный для Кремля язык

22:05 12.04.2021
В Донецкой области российские наемники заминировали жилой сектор населенного пункта Зайцево

В Донецкой области российские наемники заминировали жилой сектор населенного пункта Зайцево

21:40 12.04.2021
Страны G7 призывают РФ прекратить "провокации" у границ Украины

Страны G7 призывают РФ прекратить "провокации" у границ Украины

21:32 12.04.2021
США призвали Россию прекратить наращивание военной мощи и продолжающуюся агрессию вдоль границ Украины

США призвали Россию прекратить наращивание военной мощи и продолжающуюся агрессию вдоль границ Украины

20:40 12.04.2021
США все еще обеспокоены перемещением войск РФ у границы с Украиной, наблюдали за ними на выходных - Белый дом

США все еще обеспокоены перемещением войск РФ у границы с Украиной, наблюдали за ними на выходных - Белый дом

19:46 12.04.2021
Овчарка Байдена пройдет дополнительный курс дрессировки в Вашингтоне из-за проблем с поведением - Белый дом

Овчарка Байдена пройдет дополнительный курс дрессировки в Вашингтоне из-за проблем с поведением - Белый дом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В ЕС призывают РФ удержаться от любых шагов, которые могут привести к ухудшению ситуации на Донбассе - Стано

Зеленский запросил переговоры с Путиным еще 26 марта, после гибели четверых украинских военных под Шумами - Мендель

РФ нарушила Венский документ ОБСЕ о мерах укрепления доверия и безопасности – МИД Украины

США не оставят без последствий продолжение агрессивных действий РФ - Блинкен

Украина получила мощный сигнал солидарности от международных партнеров на фоне эскалации со стороны РФ - МИД

ПОСЛЕДНЕЕ

"Голос" инициирует проведение внеочередного "закрытого" пленарного заседания Рады

Данилюк, Климкин и Рябошапка призвали Зеленского усилить переговоры с международными партнерами

Порошенко: сегодняшняя ситуация на Донбассе – результат политики "умиротворения агрессора"

В ЕС призывают РФ удержаться от любых шагов, которые могут привести к ухудшению ситуации на Донбассе - Стано

Зеленский запросил переговоры с Путиным еще 26 марта, после гибели четверых украинских военных под Шумами - Мендель

За последние дни не было запросов от Зеленского о переговорах с Путиным, утверждает Песков

Депутаты собрали необходимое количество подписей за внеочередное заседание Рады 13 апреля – нардеп Кравчук

Суд признал противоправным протокол избиркома об установлении итогов голосования на округе №87 – кандидат Шевченко

РФ нарушила Венский документ ОБСЕ о мерах укрепления доверия и безопасности – МИД Украины

США не оставят без последствий продолжение агрессивных действий РФ - Блинкен

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА