Блинкен обсудил с главой МИД Италии "военное усиление РФ" близ Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил в понедельник с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо действия РФ близ границ с Украиной, сообщает госдеп.

"Госсекретарь Блинкен и министр Ди Майо подтвердили непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины. Они обсудили необходимость того, чтобы Россия прекратила опасное наращивание сил в Крыму и вдоль границ с Украиной", - говорится в сообщении.

Ди Майо в понедельник находится с визитом в Вашингтоне.