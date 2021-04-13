Кулеба: Надо говорить о том, какой может быть практическая поддержка Украины в случае масштабного вооруженного обострения РФ

Сейчас необходимо говорить о том, какой может быть практическая поддержка Украины партнерами в случае масштабного вооруженного обострения Россией, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Сейчас все усилия наших партнеров направлены на то, чтобы довести до РФ неблагоразумие ее дальнейшей вооруженной эскалации против Украины. Мы сейчас находимся в той фазе, когда должны быть максимальные вербальные сигналы по всех каналах к РФ. И Германия, и Франция эти сигналы отправляют", - сказал Кулеба в эфире программы "Свобода слова" на телеканале "ICTV" в понедельник.

В то же время он указал, что может наступить фаза, когда любых высказываний беспокойства и вербальных призывов к России будет крайне недостаточно.

"Потому уже сейчас надо говорить о том, какой практической может быть поддержка Украины в случае (мы делаем все для того, чтобы это не допустить) масштабного вооруженного обострения", - добавил Кулеба.

Он уточнил, что его визит в Брюссель связан именно с этим.

Глава МИД подчеркнул, что необходимо отправить РФ сигнал о том, что любая вооруженная эскалация против Украины будет иметь для нее тяжелые последствия.

"Сейчас главное - это, первое, максимальная отправка сигналов РФ о том, что любая вооруженная эскалация против Украины будет иметь для нее тяжелые последствия, с объяснением этих конкретных последствий. Второе - это укрепление обороноспособности Украины, наших Вооруженных сил, в том числе во взаимодействии с нашими партнерами. И третье - максимально углубленное взаимодействие между нашими разведывательными органами и партнерами, в частности со стран НАТО и с НАТО в целом, для того, чтобы мы максимально хорошо владели ситуацией и пониманием намерений РФ", - пояснил он.

В то же время министр подчеркнул, что Украина будет членом НАТО, однако этот вопрос не будет решен в ближайшие недели или месяцы.

"У нас сейчас отсчет идет на недели, а членство в НАТО - это все таки не вопрос недель. Я убежден, что Украина будет членом НАТО, но это не тот вопрос, который будет решен в ближайшие недели или месяцы", - отметил он.

Кулеба добавил, что у Украины сейчас есть ключевая поддержка самых важных партнеров в противостоянии с РФ.

"Для вступления в НАТО необходима единодушная поддержка государств-союзников. Для того, чтобы победить в борьбе с российской агрессией, достаточно иметь надежных, проверенных друзей и партнеров, и они у нас есть", - резюмировал глава внешнеполитического ведомства Украины.