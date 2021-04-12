Политика

16:45 12.04.2021

"Голос" инициирует проведение внеочередного "закрытого" пленарного заседания Рады

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"Голос" инициирует проведение внеочередного "закрытого" пленарного заседания Рады

Фракция "Голос" инициирует проведение внеочередного пленарного заседания Верховной Рады, на котором предлагает заслушать премьер-министра Дениса Шмыгаля, главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака и министра здравоохранения Максима Степанова, сообщил лидер фракции Ярослав Железняк.

"Получил подписные листы по созыву закрытого заседания Рады", - написал Железняк в своем Телеграмм-канале в понедельник.

Как следует из скана подписного листа, обнародованного Железняком, народные депутаты хотят заслушать Хомчака в связи с обострением ситуации на востоке Украины, а также услышать от Степанова доклад об организации массового тестирования, закупке вакцин и вакцинации населения, а от Шмыгаля – о плане действий правительства по преодолению катастрофической ситуации с закупкой вакцин и проведением массовой вакцинации.

"Все вопросы в закрытом режиме", - уточнил Железняк.

Согласно регламенту Верховной Рады, для проведения внеочередного заседания его инициаторы должны собрать 150 подписей народных депутатов в его поддержку.

 

Теги: #рада #голос #внеочередное_заседание
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