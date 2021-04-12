Политика

14:24 12.04.2021

В ЕС призывают РФ удержаться от любых шагов, которые могут привести к ухудшению ситуации на Донбассе - Стано

2 мин читать
В ЕС призывают РФ удержаться от любых шагов, которые могут привести к ухудшению ситуации на Донбассе - Стано

В Европейском Союзе надеются, что ухудшившаяся на востоке Украины ситуация по причине движения российских войск вблизи украинской границы не перерастет в конфликт и призывают российские власти выполнить Минские договоренности.

Об этом в понедельник в Брюсселе, комментируя ухудшение ситуации в сфере безопасности на востоке Украины, сообщил представитель европейской дипломатической службы Питер Стано.

"Мы надеемся, что эскалации не будет и не будет конфликта. Это будет действительно неприемлемо. Все контакты и дипломатические усилия, которые продолжаются сейчас, направлены на то, чтобы это предотвратить", - сказал он.

Стано проинформировал, что украинский вопрос будет на повестке дня предстоящего заседания министров иностранных дел, которое пройдет в формате видеоконференции в следующий понедельник, 19 апреля.

"ЕС, его государства-члены и институции очень пристально, с серьезной обеспокоенностью следят за ухудшением ситуации в сфере безопасности на восточной Украине, за передвижением российских войск вблизи украинской границы и также в незаконно аннексированном Крыму. ЕС несколько раз призывал посредством Высокого представителя и отдельных лидеров государств-членов снять напряжение, мы подчеркивали, что полное выполнение Минских договоренностей является единственным путем вперед и гарантией политического и мирного разрешения конфликта на востоке Украины", - детализировал представитель европейской дипломатии.

В этом контексте Стано отметил, что в ЕС приветствуют "усилия и важные шаги, которые делает Украина и президент Зеленский". "Мы призываем российские власти удержаться от любых шагов, которые могут привести к дальнейшему ухудшению ситуации и приложить усилия, чтобы выполнить Минские договоренности", - заявил он.

Теги: #стано #ес
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:59 11.04.2021
Боррель: возращение к миру в Мьянме затрудняет геополитическая конкуренция

Боррель: возращение к миру в Мьянме затрудняет геополитическая конкуренция

18:02 11.04.2021
Женские ассоциации потребовали отставки главы Евросовета после протокольного инцидента в Анкаре

Женские ассоциации потребовали отставки главы Евросовета после протокольного инцидента в Анкаре

17:05 09.04.2021
Украина может потерять EUR700 млн от снижения экспорта и выпуска металлопродукции из-за ограничений СВАМ – исследование ГМК-центр

Украина может потерять EUR700 млн от снижения экспорта и выпуска металлопродукции из-за ограничений СВАМ – исследование ГМК-центр

13:36 09.04.2021
CBAM наиболее реалистичен в виде системы торговли квотами на выбросы СО2– вице-премьер

CBAM наиболее реалистичен в виде системы торговли квотами на выбросы СО2– вице-премьер

19:02 08.04.2021
Кулеба призвал наладить регулярный мониторинг прав человека на временно оккупированных территориях

Кулеба призвал наладить регулярный мониторинг прав человека на временно оккупированных территориях

17:47 08.04.2021
Водородная стратегия ЕС предполагает сотрудничество с Украиной и Марокко – еврокомиссар

Водородная стратегия ЕС предполагает сотрудничество с Украиной и Марокко – еврокомиссар

17:42 05.04.2021
ЕС и ПРООН открыли Центры ИТ-решений для громад восточной Украины

ЕС и ПРООН открыли Центры ИТ-решений для громад восточной Украины

22:22 04.04.2021
Кулеба и Боррель обсудили дестабилизирующие действия России на Донбассе и в Крыму - МИД

Кулеба и Боррель обсудили дестабилизирующие действия России на Донбассе и в Крыму - МИД

21:35 04.04.2021
Боррель пригласил Кулебу принять участие в заседании Совета министров иностранных дел ЕС 19 апреля

Боррель пригласил Кулебу принять участие в заседании Совета министров иностранных дел ЕС 19 апреля

14:03 03.04.2021
Боррель приветствовал снятие с сотрудников Международного уголовного суда санкций, введенных Трампом

Боррель приветствовал снятие с сотрудников Международного уголовного суда санкций, введенных Трампом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский запросил переговоры с Путиным еще 26 марта, после гибели четверых украинских военных под Шумами - Мендель

РФ нарушила Венский документ ОБСЕ о мерах укрепления доверия и безопасности – МИД Украины

США не оставят без последствий продолжение агрессивных действий РФ - Блинкен

Украина получила мощный сигнал солидарности от международных партнеров на фоне эскалации со стороны РФ - МИД

Франция способна оживить усилия "нормандского формата" по мирному урегулированию ситуации на Донбассе – Кулеба в разговоре с главой МИД Франции

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко: сегодняшняя ситуация на Донбассе – результат политики "умиротворения агрессора"

Зеленский запросил переговоры с Путиным еще 26 марта, после гибели четверых украинских военных под Шумами - Мендель

За последние дни не было запросов от Зеленского о переговорах с Путиным, утверждает Песков

Депутаты собрали необходимое количество подписей за внеочередное заседание Рады 13 апреля – нардеп Кравчук

Суд признал противоправным протокол избиркома об установлении итогов голосования на округе №87 – кандидат Шевченко

РФ нарушила Венский документ ОБСЕ о мерах укрепления доверия и безопасности – МИД Украины

США не оставят без последствий продолжение агрессивных действий РФ - Блинкен

Турция считает необходимыми переговоры РФ и Украины для решения разногласий между странами - Эрдоган

Украина получила мощный сигнал солидарности от международных партнеров на фоне эскалации со стороны РФ - МИД

Вопросы для референдума должен формулировать народ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА