Политика

11:51 12.04.2021

За последние дни не было запросов от Зеленского о переговорах с Путиным, утверждает Песков

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За последние дни не было запросов от Зеленского о переговорах с Путиным, утверждает Песков

В последние дни запросов президента Украины Владимира Зеленского на телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным не было, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"За последние дни я не видел никаких запросов. Мне не известно о том, что были в последние дни какие-то запросы", - сказал Песков в понедельник журналистам.

Так он ответил на вопрос, запрашивал ли Зеленский телефонный разговор с Путиным.

 

Теги: #зеленский #разговор #запрос #путин
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