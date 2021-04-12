За последние дни не было запросов от Зеленского о переговорах с Путиным, утверждает Песков

В последние дни запросов президента Украины Владимира Зеленского на телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным не было, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"За последние дни я не видел никаких запросов. Мне не известно о том, что были в последние дни какие-то запросы", - сказал Песков в понедельник журналистам.

Так он ответил на вопрос, запрашивал ли Зеленский телефонный разговор с Путиным.