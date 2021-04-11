Политика

15:30 11.04.2021

Украина получила мощный сигнал солидарности от международных партнеров на фоне эскалации со стороны РФ - МИД

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Украина получила мощный сигнал солидарности от международных партнеров на фоне эскалации со стороны РФ - МИД

Все больше стран решительно заявили о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины на фоне эскалации ситуации со стороны РФ, отмечает спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

На своей странице в Facebook в воскресенье он отметил, что глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба за 11 дней провел 16 телефонных разговоров с главами внешнеполитических ведомств Великобритании, Греции, Грузии, Дании, Эстонии, Канады, Латвии, Молдовы, Нидерландов, Германии, Словакии, США, Франции, Швеции, а также высоким представителем ЕС и генеральным секретарем ОБСЕ.

"О своей солидарности с Украиной твердо заявили руководители МИД Болгарии, Литвы, Польши и МИД Чехии. Генеральный секретарь НАТО во время телефонного разговора с президентом Украины подчеркнул, что Альянс остается преданным партнерству с Украиной и поддерживает нашу страну. О поддержке Украины заявил вчера во время встречи с главой Украинского государства и президент Турции. Спасибо всем нашим партнерам за это проявление солидарности!", - написал Николенко.

 

Теги: #поддержка #агрессия_рф #мид
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