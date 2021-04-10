Политика

01:59 10.04.2021

Вопросы для референдума должен формулировать народ

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Вопросы для референдума должен формулировать народ

Вопросы для всеукраинского референдума должен формулировать народ, считает первый заместитель спикера парламента Руслан Стефанчук.

"Этот механизм в первую очередь, это механизм народного волеизъявления. Поэтому в первую очередь должен высказаться народ Украины с тем, чтобы он формулировал те вопросы, которые очень важны для него. В этом идеология вопросов, связанных с референдумом…", - сказал Стефанчук в эфире программы "Свобода слова" с Савиком Шустером.

Как сообщалось, 8 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О народовластии через всеукраинский референдум" (законопроект № 3612).

Верховная Рада 26 января поддержала законопроект №3612 "О всеукраинском референдуме" во втором чтении и в целом. За документ проголосовали 255 народных депутатов. Председатель ВР Дмитрий Разумков подписал его 17 февраля и передал на подпись президенту.

Согласно закону, предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы утверждения закона о внесении изменений в разделы І, ІІІ, ХІІІ Конституции (Общие положения; Выборы. Референдум; Внесение изменений в Конституцию), вопросы общегосударственного значения, вопросы об изменении территории Украины, об утрате силы закона Украины или отдельных его положений.

Теги: #референдум #украина #народ #стефанчук
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