Политика

19:54 09.04.2021

Франция способна оживить усилия "нормандского формата" по мирному урегулированию ситуации на Донбассе – Кулеба в разговоре с главой МИД Франции

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Франция способна оживить усилия "нормандского формата" по мирному урегулированию ситуации на Донбассе – Кулеба в разговоре с главой МИД Франции

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом выразил убеждение, что Франция способна оживить усилия "нормандского формата" (Украина, Франция, Германия, РФ) по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в пятницу, Ле Дриан подтвердил, что французская сторона заинтересована в том, чтобы "нормандский формат" оставался действенным и результативным.

"Нынешняя эскалация содержит угрожающий элемент, которого мы раньше не наблюдали. Речь идет о многочисленных заявлениях официальных российских чиновников, которые чуть ли не ежедневно открыто угрожают Украине войной и публично рассуждают об уничтожении нашего государства. Мы рассматриваем их как признание в агрессивных намерениях", - сказал глава украинской дипломатии.

Кулеба подробно проинформировал собеседника о последних действиях РФ, направленных на дестабилизацию ситуации на временно оккупированных территориях Украины и обратил внимание на стягивание российских войск к украинской границе и усиление российской пропаганды с угрозами Украине войной. Он заверил, что Украина не хочет войны и остается преданной политико-дипломатическому урегулированию российско-украинского конфликта.

Ле Дриан отметил, что Франция, так же как Украина, с беспокойством следит за стягиванием войск РФ к границам Украинского государства и на временно оккупированных территориях и заверил в неизменной поддержке Францией суверенитета и территориальной целостности Украины. Глава французской дипломатии также отметил взвешенные действия украинской стороны в сложившейся ситуации, говорится в сообщении.

Теги: #нормандский_формат #франция #мид
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