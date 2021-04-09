Суд отменил все постановления окружного избиркома №87 о признании голосования на 5 участках недействительными – "Опора"

Ивано-Франковский окружной административный суд на заседании в пятницу признал противоправными и отменил постановление окружной избирательной комиссии (ОИК) №87 (центр – г.Надворная Ивано-Франковской области) о признании голосования на промежуточных выборах народного депутата недействительными на участках №261030 и №260028.

Как сообщается на сайте "Опоры", таким образом, отменены все постановления ОИК о признании недействительным голосования на пять избирательных участках: №261027 (г.Яремче), №260515 (с.Парище Надворнянского района), №260025 (с.Манява Богородчанского района), №261030 (с.Монастырчаны Богородчанского района) и №260028 (с.Микуличин Яремчанского горсовета).

В "Опоре" отмечают, что на участках №261030 и №260028 по результатам повторного подсчета голосов голосование было признано недействительным на основании того, что во время повторного подсчета голосов было установлено несоответствие количества бюллетеней за кандидата Александра Шевченко.

Как сообщалось, на округе №87 на довыборах в парламент победу одержал представитель партии "Слуга народа" Василий Вирастюк, набрав 31,25% голосов. Его конкуренты представитель от партии "За будущее" Александр Шевченко и представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский набрали 29,69% и, соответственно, 28,86%. Центральная избирательная комиссия Украины на заседании 5 апреля признала выборы на округе состоявшимися.

Перед тем Ивано-Франковский окружной суд рассмотрел несколько дел, в отношении решений о пересчете голосов на 20 избирательных участках, которые приняла ОИК №87 при установлении итогов голосования на довыборах в Раду, прошедших 28 марта. Все рассмотренные дела были открыты по искам кандидата Шевченко. В большинстве случаев (по 6 участкам) решение суда первой инстанции - действия ОИК признать правомерными, истцу полностью отказать в удовлетворении исков. По утверждению представителей Шевченко, планируется апелляционное обжалование этих судебных решений.