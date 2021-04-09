Политика

18:19 09.04.2021

Зеленский: Донбассу необходимо новое перемирие

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Зеленский: Донбассу необходимо новое перемирие

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам рабочей поездки на Донбасс и общения с военнослужащими Вооружённых сил (ВСУ) отметил активизацию работы снайперов и необходимость в установлении нового перемирия.

"Я посетил боевые позиции, где погибли наши герои и где много раненых. Это те точки обострения, которыми снова покрылся Донбасс. Здесь хотят мира, но с другой стороны линии разграничения оружие не складывают. Наши бойцы рассказывали мне о своей службе под звуки выстрелов, которые снова стали на передовой опасной обыденностью. После месяцев соблюдение режима полного и всеобъемлющего прекращения огня мы вернулись к необходимости устанавливать перемирие", - написал Зеленский в своём телеграмм-канале в пятницу.

Глава государства также отметил, что "в последнее время на Донбассе активизировались вражеские снайперы, которые регулярно целятся по позициям украинских военных".

Зеленский отметил, что "с начала года на Донбассе погибли 26 бойцов ВСУ".

Он также призвал представителей украинской власти "приезжать на Донбасс и оказывать поддержку украинским военнослужащим".

 

Теги: #перемирие #зеленский #донбасс
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